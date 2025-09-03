https://ria.ru/20250903/putin-2039461058.html
В работе переговорной группы важен результат, заявил Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о работе российской переговорной группы по украинскому урегулированию, заявил, что важен результат. "Важен результат. То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - сказал он журналистам, комментируя работу переговорной группы по украинскому урегулированию. Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
