Путин сообщил, что в Пекине поздоровался с Алиевым и его супругой

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Китае поздоровался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыми и его супругой и перекинулся парой слов. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:25:00+03:00

2025-09-03T17:25:00+03:00

2025-09-03T17:43:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Китае поздоровался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыми и его супругой и перекинулся парой слов."Сегодня с президентом Алиевым поздоровались. Поздоровался с ним, с его супругой, двумя-тремя словами перекинулись", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

2025

