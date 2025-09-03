https://ria.ru/20250903/putin-2039456310.html
Путин рассказал, что случится, если конфликт с Украиной не решится мирно
Путин рассказал, что случится, если конфликт с Украиной не решится мирно - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал, что случится, если конфликт с Украиной не решится мирно
В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:23:00+03:00
2025-09-03T17:23:00+03:00
2025-09-03T17:23:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039445891_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_b9b4c838c80c28de57e40eda2ee9c5c1.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. В случае невозможности мирно решить украинский вопрос, России придется решать поставленные задачи вооруженным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента (Дональда - ред.) Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского вопроса - ред.). Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - сказал Путин журналистам. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/putin-2039454811.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039445891_43:0:2772:2047_1920x0_80_0_0_406f72575c3c48080e4c8e3f496887dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин рассказал, что случится, если конфликт с Украиной не решится мирно
Путин: если конфликт с Украиной не решится мирно, РФ прибегнет к оружию