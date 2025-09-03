Рейтинг@Mail.ru
Путин отказался давать оценку работе Уиткоффа - РИА Новости, 03.09.2025
17:22 03.09.2025 (обновлено: 17:36 03.09.2025)
Путин отказался давать оценку работе Уиткоффа
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что не может оценивать работу спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, отметив, что это не его дело."Оценивать работу помощника президента Соединённых Штатов Америки - не моя задача, не мое дело. Это должен оценивать тот человек, который является его работодателем - а именно президент Трамп", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
сша, владимир путин, стив уиткофф
США, Владимир Путин, Стив Уиткофф
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что не может оценивать работу спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, отметив, что это не его дело.
"Оценивать работу помощника президента Соединённых Штатов Америки - не моя задача, не мое дело. Это должен оценивать тот человек, который является его работодателем - а именно президент Трамп", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
СШАВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
