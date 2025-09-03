https://ria.ru/20250903/putin-2039455970.html

Путин отказался давать оценку работе Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин считает, что не может оценивать работу спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, отметив, что это не...

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что не может оценивать работу спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, отметив, что это не его дело."Оценивать работу помощника президента Соединённых Штатов Америки - не моя задача, не мое дело. Это должен оценивать тот человек, который является его работодателем - а именно президент Трамп", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

