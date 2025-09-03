Рейтинг@Mail.ru
Путин отреагировал на заявление Трампа о сговоре России, Китая и КНДР
17:21 03.09.2025 (обновлено: 17:54 03.09.2025)
Путин отреагировал на заявление Трампа о сговоре России, Китая и КНДР
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщение американского лидера Дональда Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР, заявил, что президент США не лишен юмора.Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры"."Президент Соединенных Штатов - не лишенный юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем", - сказал Путин журналистам.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Путин отреагировал на заявление Трампа о сговоре России, Китая и КНДР

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщение американского лидера Дональда Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР, заявил, что президент США не лишен юмора.
Трамп ранее заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона - с Пекином. Комментируя военный парад в Пекине, он обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры".
"Президент Соединенных Штатов - не лишенный юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
В Кремле надеются, что Трамп пошутил о заговоре России, Китая и КНДР
