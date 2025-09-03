https://ria.ru/20250903/putin-2039455202.html

Путин высказался о критике в адрес Уиткоффа

Путин высказался о критике в адрес Уиткоффа

2025-09-03T17:21:00+03:00

2025-09-03T17:21:00+03:00

2025-09-03T17:41:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его позиция и позиция главы США по урегулированию на Украине мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин."С критикой в отношении Уиткоффа выступают те, которым не нравится эта позиция, но им и не нравится позиция самого Трампа, вот в чем все дело. Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: "Нужно воевать до последнего украинца". А есть те... ну, например, как представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами", - сказал глава государства журналистам. ​Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

2025

