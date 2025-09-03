https://ria.ru/20250903/putin-2039454811.html
Путин призвал не делать прогнозов о боевых действиях
Боевые действия - сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Боевые действия - сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует, заявил президент России Владимир Путин. "Боевые действия - это вещь сложная и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
