Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал не делать прогнозов о боевых действиях - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 03.09.2025 (обновлено: 18:35 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039454811.html
Путин призвал не делать прогнозов о боевых действиях
Путин призвал не делать прогнозов о боевых действиях - РИА Новости, 03.09.2025
Путин призвал не делать прогнозов о боевых действиях
Боевые действия - сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T17:21:00+03:00
2025-09-03T18:35:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039441090_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_ae80968900847004242a8e1669729f14.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Боевые действия - сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует, заявил президент России Владимир Путин. "Боевые действия - это вещь сложная и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/ukraina-2039453630.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039441090_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_7d74f3d75ac200d365d8fe51423016b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин призвал не делать прогнозов о боевых действиях

Путин назвал боевые действия сложной вещью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Боевые действия - сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует, заявил президент России Владимир Путин.
"Боевые действия - это вещь сложная и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Украина пытается затыкать дыры в зоне СВО, заявил Путин
Вчера, 17:19
 
В миреРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала