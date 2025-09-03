https://ria.ru/20250903/putin-2039453253.html

Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине

Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время поездки с президентом США Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:18:00+03:00

2025-09-03T17:18:00+03:00

2025-09-03T18:24:00+03:00

в мире

россия

китай

сша

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039441090_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_ae80968900847004242a8e1669729f14.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время поездки с президентом США Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов. "В лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд, такими общими фразами перебросились и все", - сказал Путин журналистам Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Переговоры президента РФ с Трампом состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. После встречи в аэропорту Анкориджа Путин и Трамп, по приглашению президента США, поехали на переговоры вместе в одном лимузине.

https://ria.ru/20250903/putin-2039452033.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, сша, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, шос