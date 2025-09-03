https://ria.ru/20250903/putin-2039453253.html
Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине
Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время поездки с президентом США Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время поездки с президентом США Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов. "В лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд, такими общими фразами перебросились и все", - сказал Путин журналистам Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Переговоры президента РФ с Трампом состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. После встречи в аэропорту Анкориджа Путин и Трамп, по приглашению президента США, поехали на переговоры вместе в одном лимузине.
Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине
