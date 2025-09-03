Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине - РИА Новости, 03.09.2025
17:18 03.09.2025 (обновлено: 18:24 03.09.2025)
Путин рассказал о разговоре с Трампом в лимузине
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время поездки с президентом США Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время поездки с президентом США Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов. "В лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд, такими общими фразами перебросились и все", - сказал Путин журналистам Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Переговоры президента РФ с Трампом состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. После встречи в аэропорту Анкориджа Путин и Трамп, по приглашению президента США, поехали на переговоры вместе в одном лимузине.
в мире, россия, китай, сша, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ШОС
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что во время поездки с президентом США Дональдом Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов.
"В лимузине пока ехали, там ехать 30 секунд, такими общими фразами перебросились и все", - сказал Путин журналистам
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Переговоры президента РФ с Трампом состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. После встречи в аэропорту Анкориджа Путин и Трамп, по приглашению президента США, поехали на переговоры вместе в одном лимузине.
Путин осудил тон Запада в вопросах экономического диалога
Вчера, 17:16
 
