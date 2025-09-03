https://ria.ru/20250903/putin-2039451612.html
Договоренности по "Силе Сибири — 2" не приурочены к встрече, заявил Путин
Договоренности по "Силе Сибири — 2" не приурочены к встрече, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Договоренности по "Силе Сибири — 2" не приурочены к встрече, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренности по "Силе Сибири 2" не приурочены к встрече, это результат длительной работы. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренности по "Силе Сибири 2" не приурочены к встрече, это результат длительной работы. "Это (договоренности по "Силе Сибири 2" - ред.) не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон (РФ и Китая - ред.)", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
