https://ria.ru/20250903/putin-2039451612.html

Договоренности по "Силе Сибири — 2" не приурочены к встрече, заявил Путин

Договоренности по "Силе Сибири — 2" не приурочены к встрече, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

Договоренности по "Силе Сибири — 2" не приурочены к встрече, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренности по "Силе Сибири 2" не приурочены к встрече, это результат длительной работы. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:15:00+03:00

2025-09-03T17:15:00+03:00

2025-09-03T17:15:00+03:00

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

сила сибири — 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039444398_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_dfd0c664aa77b0d085d8f62268fa4e75.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренности по "Силе Сибири 2" не приурочены к встрече, это результат длительной работы. "Это (договоренности по "Силе Сибири 2" - ред.) не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон (РФ и Китая - ред.)", - сказал Путин журналистам.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, сила сибири — 2