Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник"
Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник" - РИА Новости, 03.09.2025
Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник"
Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не видел фильм "Кремлевский волшебник", где его сыграл британский актер Джуд Лоу.
культура
владимир путин
россия
визит путина в китай — 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не видел фильм "Кремлевский волшебник", где его сыграл британский актер Джуд Лоу."Я не только не видел этого фильма, но и в первый раз об этом слышу", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
россия
Путин о фильме "Кремлевский волшебник", где его сыграл Джуд Лоу
Путин сообщил, что пока не видел фильм "Кремлевский волшебник", где его сыграл Джуд Лоу
Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник"
Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник", где его сыграл Джуд Лоу