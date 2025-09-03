https://ria.ru/20250903/putin-2039447601.html

Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник"

Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник" - РИА Новости, 03.09.2025

Путин пока не смотрел фильм "Кремлевский волшебник"

Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не видел фильм "Кремлевский волшебник", где его сыграл британский актер Джуд Лоу. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T17:10:00+03:00

2025-09-03T17:10:00+03:00

2025-09-03T17:39:00+03:00

культура

владимир путин

россия

визит путина в китай — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039463742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca0fcdfe468b4202e9e62aff061aa542.png

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что пока не видел фильм "Кремлевский волшебник", где его сыграл британский актер Джуд Лоу."Я не только не видел этого фильма, но и в первый раз об этом слышу", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250113/peskov-1993455430.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о фильме "Кремлевский волшебник", где его сыграл Джуд Лоу Путин сообщил, что пока не видел фильм "Кремлевский волшебник", где его сыграл Джуд Лоу 2025-09-03T17:10 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, визит путина в китай — 2025