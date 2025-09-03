Путин объяснил формат визита в Китай
Путин объяснил формат многодневного визита в Китай
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил формат многодневного визита в Китай, уточнив, что работа была спланирована таким образом, чтобы не было необходимости несколько раз перемещаться на большие расстояния.
"Он (визит в КНР - ред.) действительно многодневный... Связано это с тем, что все-таки здесь было несколько мероприятий. И мы, когда планировали эту работу, и спланировали ее таким образом, построили, чтобы не было необходимости несколько раз перемещаться на столь большие расстояния. Напомню, это был и саммит ШОС, затем трёхсторонняя встреча - Россия, Монголия, Китай, и визит в саму Китайскую Народную Республику", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.