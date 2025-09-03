https://ria.ru/20250903/putin-2039444050.html
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Все группировки ВС РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все группировки ВС РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин."Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
