Путин рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Все группировки ВС РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин."Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

