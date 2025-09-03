https://ria.ru/20250903/putin-2039443919.html

России нельзя расслабляться на спецоперации, заявил Путин

России нельзя расслабляться на спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

России нельзя расслабляться на спецоперации, заявил Путин

России на спецоперации расслабляться нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. России на спецоперации расслабляться нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин."Расслабляться нельзя, это может быть всё, что угодно, это может быть подготовка резерва для того, чтобы совершить какие-то акции более-менее масштабного характера", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР, отвечая на вопрос, насколько сильно изменилась обстановка на поле боя.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

Новости

