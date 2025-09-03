https://ria.ru/20250903/putin-2039439029.html

Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин

Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025

Соглашением по "Силе Сибири — 2" все довольны, заявил Путин

2025-09-03
Соглашением по "Силе Сибири 2" все удовлетворены и довольны, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Соглашением по "Силе Сибири 2" все удовлетворены и довольны, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры."Все удовлетворены, все довольны этим результатом", - сказал Путин журналистам.Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

