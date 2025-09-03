https://ria.ru/20250903/putin-2039437583.html
Путин сообщил Трампу о возможности встречи с Зеленским
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что сообщил лидеру США Дональду Трампу о возможности встречи с Владимиром Зеленским."Кстати говоря, Дональд (Трамп, президент США - ред.) спросил меня: "Возможно ли провести такую встречу (с Зеленским - ред.)?". Я сказал: "Да, это возможно". В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву - и такая встреча состоится", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
