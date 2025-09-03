https://ria.ru/20250903/putin-2039434554.html
Путин высказался о возможной встрече с Зеленским
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Владимиром Зеленским."Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом, я никогда не исключал возможностей такой встречи", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
