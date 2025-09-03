https://ria.ru/20250903/putin-2039434554.html

Путин высказался о возможной встрече с Зеленским

Путин высказался о возможной встрече с Зеленским - РИА Новости, 03.09.2025

Путин высказался о возможной встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:52:00+03:00

2025-09-03T16:52:00+03:00

2025-09-03T17:00:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

в мире

китай

владимир зеленский

россия

пекин

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039330112_0:0:2716:1529_1920x0_80_0_0_1523b055545a13a4bdd0020de6439ef6.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Владимиром Зеленским."Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом, я никогда не исключал возможностей такой встречи", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250903/putin-2039440210.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, китай, владимир зеленский, россия, пекин, си цзиньпин, шос