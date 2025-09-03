https://ria.ru/20250903/putin-2039432069.html
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил Путин
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил Путин - РИА Новости, 03.09.2025
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, заявил Путин
Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не ставила под сомнение ее право членства в Евросоюзе (ЕС), заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого северо-атлантического блока (НАТО - ред.), но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет - в том числе, это касается и членства в ЕС", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.Президент РФ Владимир Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
