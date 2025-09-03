https://ria.ru/20250903/putin-2039431430.html

Путин рассказал о договоренностях по проекту "Сила Сибири — 2"

Путин рассказал о договоренностях по проекту "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о договоренностях по проекту "Сила Сибири — 2"

Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" стали результатом многолетней работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:47:00+03:00

2025-09-03T16:47:00+03:00

2025-09-03T17:04:00+03:00

сила сибири — 2

владимир путин

экономика

китай

газпром

шос

россия

монголия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039430278_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_719ce3a2545fb82816f71f79c21dc2b9.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" стали результатом многолетней работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР."Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о достигнутой договоренности по проекту "Сила Сибири 2".Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html

китай

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сила сибири — 2, владимир путин, экономика, китай, газпром, шос, россия, монголия, алексей миллер, си цзиньпин