Путин рассказал о договоренностях по проекту "Сила Сибири — 2"
Путин назвал договоренности по "Силе Сибири — 2" итогом многолетней работы
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции "Дяоюйтай" в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" стали результатом многолетней работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР.
"Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о достигнутой договоренности по проекту "Сила Сибири 2".
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
