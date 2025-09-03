https://ria.ru/20250903/putin-2039427899.html
Путин рассказал о неформальных встречах с зарубежными коллегами в Китае
Путин рассказал о неформальных встречах с зарубежными коллегами в Китае - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о неформальных встречах с зарубежными коллегами в Китае
Формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:42:00+03:00
2025-09-03T16:42:00+03:00
2025-09-03T16:54:00+03:00
китай
владимир путин
политика
в мире
россия
пекин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039405839_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_f6787368ec1a221bcd56ad319ffc91ec.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры."Должен сказать, что такой формат работы - он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере, поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039405839_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_ba3d1e4f3a03571aad74ecb68e88b004.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, владимир путин, политика, в мире, россия, пекин, си цзиньпин, шос
Китай, Владимир Путин, Политика, В мире, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин рассказал о неформальных встречах с зарубежными коллегами в Китае
Путин: формат работы в КНР позволил неформально встретиться с коллегами