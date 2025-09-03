https://ria.ru/20250903/putin-2039427899.html

Путин рассказал о неформальных встречах с зарубежными коллегами в Китае

Формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами, заявил президент России Владимир Путин.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры."Должен сказать, что такой формат работы - он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере, поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось", - сказал Путин журналистам.

