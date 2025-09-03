Рейтинг@Mail.ru
Путин подвел итоги визита в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 03.09.2025 (обновлено: 19:59 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039427448.html
Путин подвел итоги визита в Китай
Путин подвел итоги визита в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Путин подвел итоги визита в Китай
Владимир Путин высоко оценил итоги визита в Китай и рассказал о достигнутых договоренностях в сфере энергетики, перспективах урегулирования на Украине, а также... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:41:00+03:00
2025-09-03T19:59:00+03:00
в мире
китай
пекин
россия
владимир путин
сила сибири — 2
вооруженные силы украины
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039465049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fff1a7cc3c66e5bc9c35e574e7bb6f34.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин высоко оценил итоги визита в Китай и рассказал о достигнутых договоренностях в сфере энергетики, перспективах урегулирования на Украине, а также о приближении эпохи многополярности в мире. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Об экономикеВо время визита главы российского государства стороны нашли консенсус по "Силе Сибири — 2", они довольны результатом договоренностей. Всего подписано более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, все они нацелены на будущее. Путин назвал Китай локомотивом мировой экономики. При этом потребность в энергоресурсах возрастает, а поставки газа из России могут ее удовлетворить. Он также отметил, что в ведущих экономиках наблюдается рецессия, а мировая экономика развивается — особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Об УкраинеПрезидент обратил внимание на то, что ВСУ уже не способны наступать и проводить масштабные операции: они лишь удерживают рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое. Их резервы находятся у критической черты, а боеспособные подразделения укомплектованы не более чем на 47-48 процентов, добавил он. В то же время российские войска успешно наступают на всех направлениях.Заявления об урегулировании украинского кризиса&quot;Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву — такая встреча состоится&quot;.&quot;Вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее&quot;.О геополитикеПутин положительно оценил инициативу глобального управления, предложенную Си Цзиньпином, назвав ее своевременной. Он отметил, что единство всех стран, собравшихся в Китае, демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей:&quot;Должен сказать, что такой формат работы — он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось&quot;.По мнению российского лидера, контуры многополярного мира уже сложились, однако это не значит, что должны появиться новые гегемоны: все страны должны иметь равные права. Он призвал мировое сообщество решать дисбалансы в торговле переговорами, отметив, что Россия успешно работает над этим со странами-партнерами. Некоторые же западные страны пытаются решать свои экономические проблемы, прикрываясь событиями на Украине в качестве предлога.Путин также отреагировал на недавние высказывания западных лидеров о России. Он назвал обвинения канцлера Германии Фридриха Мерца неудачной попыткой снять с коллективного Запада ответственность за трагедию на Украине. Комментируя заявление Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР, президент сказал, что тот не лишен чувства юмора. По его словам, все главы государств, с которыми он общался в Китае, поддержали встречу с Трампом на Аляске.В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.Сегодня в китайской столице состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Президент принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039278640.html
китай
пекин
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай
2025-09-03T16:41
true
PT48M51S
Путин о разговоре с Трампом во время поездки в лимузине
Путин рассказал, что во время поездки с Трампом в лимузине перебросился с ним парой слов
2025-09-03T16:41
true
PT0M27S
Путин о критическом состоянии ВСУ
Путин о критическом состоянии ВСУ
2025-09-03T16:41
true
PT0M58S
Путин о работе переговорной группы Мединского
Путин назвал работу переговорной группы Мединского примером сдержанности и профессионального подхода
2025-09-03T16:41
true
PT0M43S
Комментарий Путина относительно заявления Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР
Комментарий Путина относительно заявления Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР
2025-09-03T16:41
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039465049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3e3b33e942a2a8c0c2e01574f0216ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, россия, владимир путин, сила сибири — 2, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина
В мире, Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Сила Сибири — 2, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина

Путин подвел итоги визита в Китай

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин высоко оценил итоги визита в Китай и рассказал о достигнутых договоренностях в сфере энергетики, перспективах урегулирования на Украине, а также о приближении эпохи многополярности в мире. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Об экономике

Во время визита главы российского государства стороны нашли консенсус по "Силе Сибири — 2", они довольны результатом договоренностей.

"Сила Сибири — 2" — проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию в объеме 50 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет.

Всего подписано более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, все они нацелены на будущее. Путин назвал Китай локомотивом мировой экономики. При этом потребность в энергоресурсах возрастает, а поставки газа из России могут ее удовлетворить. Он также отметил, что в ведущих экономиках наблюдается рецессия, а мировая экономика развивается — особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об Украине

Президент обратил внимание на то, что ВСУ уже не способны наступать и проводить масштабные операции: они лишь удерживают рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое. Их резервы находятся у критической черты, а боеспособные подразделения укомплектованы не более чем на 47-48 процентов, добавил он. В то же время российские войска успешно наступают на всех направлениях.
Заявления об урегулировании украинского кризиса
  • Россия никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.
  • Власти Украины должны провести референдум для решения любых территориальных вопросов.
  • Владимир Зеленский — действующий глава администрации Украины: никаких способов продления полномочий президента в конституции не прописано.
  • Возможность встречи с Зеленским никогда не исключалась, Дональд Трамп о ней проинформирован:
«

"Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву — такая встреча состоится".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Подготовка к возможной встрече с Трампом в России не ведется, сроки неизвестны, однако приглашение президента США в Москву остается в силе.
  • Передача Киеву замороженных российских активов нанесет огромный вред всей международной экономике, разумные западные лидеры это понимают.
  • Мнение народа, который решил жить в составе России, нужно уважать — это и есть демократия.
«

"Вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • В вопросе украинского урегулирования наметился свет в конце тоннеля.
  • При невозможности мирно решить вопрос России придется достичь целей вооруженным путем.
  • Работа переговорной группы под руководством Владимира Мединского является хорошим примером.

О геополитике

Путин положительно оценил инициативу глобального управления, предложенную Си Цзиньпином, назвав ее своевременной. Он отметил, что единство всех стран, собравшихся в Китае, демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей:
«

"Должен сказать, что такой формат работы — он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
По мнению российского лидера, контуры многополярного мира уже сложились, однако это не значит, что должны появиться новые гегемоны: все страны должны иметь равные права. Он призвал мировое сообщество решать дисбалансы в торговле переговорами, отметив, что Россия успешно работает над этим со странами-партнерами. Некоторые же западные страны пытаются решать свои экономические проблемы, прикрываясь событиями на Украине в качестве предлога.
Путин также отреагировал на недавние высказывания западных лидеров о России. Он назвал обвинения канцлера Германии Фридриха Мерца неудачной попыткой снять с коллективного Запада ответственность за трагедию на Украине. Комментируя заявление Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР, президент сказал, что тот не лишен чувства юмора. По его словам, все главы государств, с которыми он общался в Китае, поддержали встречу с Трампом на Аляске.
В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.
Сегодня в китайской столице состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Президент принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Привет, Трамп!" Дракон и слон впряглись в одну русскую тройку
Вчера, 09:07
 
В миреКитайПекинРоссияВладимир ПутинСила Сибири — 2Вооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала