Путин подвел итоги визита в Китай

Владимир Путин высоко оценил итоги визита в Китай и рассказал о достигнутых договоренностях в сфере энергетики, перспективах урегулирования на Украине, а также... РИА Новости, 03.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039465049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fff1a7cc3c66e5bc9c35e574e7bb6f34.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин высоко оценил итоги визита в Китай и рассказал о достигнутых договоренностях в сфере энергетики, перспективах урегулирования на Украине, а также о приближении эпохи многополярности в мире. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Об экономикеВо время визита главы российского государства стороны нашли консенсус по "Силе Сибири — 2", они довольны результатом договоренностей. Всего подписано более 20 документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения, все они нацелены на будущее. Путин назвал Китай локомотивом мировой экономики. При этом потребность в энергоресурсах возрастает, а поставки газа из России могут ее удовлетворить. Он также отметил, что в ведущих экономиках наблюдается рецессия, а мировая экономика развивается — особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Об УкраинеПрезидент обратил внимание на то, что ВСУ уже не способны наступать и проводить масштабные операции: они лишь удерживают рубежи, перебрасывая бригады с одного направления на другое. Их резервы находятся у критической черты, а боеспособные подразделения укомплектованы не более чем на 47-48 процентов, добавил он. В то же время российские войска успешно наступают на всех направлениях.Заявления об урегулировании украинского кризиса"Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву — такая встреча состоится"."Вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее".О геополитикеПутин положительно оценил инициативу глобального управления, предложенную Си Цзиньпином, назвав ее своевременной. Он отметил, что единство всех стран, собравшихся в Китае, демонстрирует позитивный настрой и уверенность в достижении целей:"Должен сказать, что такой формат работы — он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже, абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось".По мнению российского лидера, контуры многополярного мира уже сложились, однако это не значит, что должны появиться новые гегемоны: все страны должны иметь равные права. Он призвал мировое сообщество решать дисбалансы в торговле переговорами, отметив, что Россия успешно работает над этим со странами-партнерами. Некоторые же западные страны пытаются решать свои экономические проблемы, прикрываясь событиями на Украине в качестве предлога.Путин также отреагировал на недавние высказывания западных лидеров о России. Он назвал обвинения канцлера Германии Фридриха Мерца неудачной попыткой снять с коллективного Запада ответственность за трагедию на Украине. Комментируя заявление Трампа о якобы "сговоре" России, Китая и КНДР, президент сказал, что тот не лишен чувства юмора. По его словам, все главы государств, с которыми он общался в Китае, поддержали встречу с Трампом на Аляске.В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры, а затем трехсторонние — с участием президента Монголии.Сегодня в китайской столице состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал Путин и лидеры других стран. Президент принимал участие в мероприятии в качестве главного гостя.
