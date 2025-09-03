https://ria.ru/20250903/putin-2039413668.html
Путин завершит визит в Китай пресс-конференцией
Путин завершит визит в Китай пресс-конференцией - РИА Новости, 03.09.2025
Путин завершит визит в Китай пресс-конференцией
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, завершит пресс-конференцией рабочую программу четырехдневного визита в Китай, передает в среду корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:58:00+03:00
2025-09-03T15:58:00+03:00
2025-09-03T16:14:00+03:00
владимир путин
вьетнам
политика
в мире
россия
китай
пекин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039415983_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5581a1746fdc557fe8994320e9b846d9.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, завершит пресс-конференцией рабочую программу четырехдневного визита в Китай, передает в среду корреспондент РИА Новости.Президент РФ 31 августа-3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html
вьетнам
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039415983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cef5d89b7da4fcd19975f785dad46a20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, вьетнам, политика, в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, шос
Владимир Путин, Вьетнам, Политика, В мире, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин завершит визит в Китай пресс-конференцией
Путин завершит рабочую программу визита в КНР пресс-конференцией для журналистов