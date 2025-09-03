https://ria.ru/20250903/putin-2039390623.html

Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком

Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщил изданию "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией", — сказал Песков в интервью газете. В материале сообщается, что лечение не помогало, ребенку становилось хуже, начались серьезные приступы эпилепсии. Китайские специалисты в такой ситуации сказали, что ребенка нужно как можно скорее вернуть в Россию. Однако для перелета в таком состоянии нужно специальное оборудование и сопровождение, мама больного мальчика обратилась в посольство. "Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей", — добавил Песков. Медики стабилизировали состояние ребенка, теперь он отправится домой, при этом издание отмечает, что в Россию мальчик и его мама доберутся бортом специального летного отряда "Россия", который обеспечивает визит президента в Китай. В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры с лидерами иностранных государств.

