Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком
Хорошие новости
 
14:47 03.09.2025 (обновлено: 15:55 03.09.2025)
Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщил изданию "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией", — сказал Песков в интервью газете. В материале сообщается, что лечение не помогало, ребенку становилось хуже, начались серьезные приступы эпилепсии. Китайские специалисты в такой ситуации сказали, что ребенка нужно как можно скорее вернуть в Россию. Однако для перелета в таком состоянии нужно специальное оборудование и сопровождение, мама больного мальчика обратилась в посольство. "Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей", — добавил Песков. Медики стабилизировали состояние ребенка, теперь он отправится домой, при этом издание отмечает, что в Россию мальчик и его мама доберутся бортом специального летного отряда "Россия", который обеспечивает визит президента в Китай. В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры с лидерами иностранных государств.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Пекине
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в Пекине
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщил изданию "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией", — сказал Песков в интервью газете.
В материале сообщается, что лечение не помогало, ребенку становилось хуже, начались серьезные приступы эпилепсии. Китайские специалисты в такой ситуации сказали, что ребенка нужно как можно скорее вернуть в Россию. Однако для перелета в таком состоянии нужно специальное оборудование и сопровождение, мама больного мальчика обратилась в посольство.
"Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей", — добавил Песков.
Медики стабилизировали состояние ребенка, теперь он отправится домой, при этом издание отмечает, что в Россию мальчик и его мама доберутся бортом специального летного отряда "Россия", который обеспечивает визит президента в Китай.
В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры с лидерами иностранных государств.
