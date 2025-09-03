https://ria.ru/20250903/putin-2039390623.html
Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком
Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком - РИА Новости, 03.09.2025
Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком
Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщил изданию "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T14:47:00+03:00
2025-09-03T14:47:00+03:00
2025-09-03T15:55:00+03:00
хорошие новости
россия
китай
пекин
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин помог больному раком российскому мальчику, который находится в Китае, сообщил изданию "Комсомольская правда" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией", — сказал Песков в интервью газете. В материале сообщается, что лечение не помогало, ребенку становилось хуже, начались серьезные приступы эпилепсии. Китайские специалисты в такой ситуации сказали, что ребенка нужно как можно скорее вернуть в Россию. Однако для перелета в таком состоянии нужно специальное оборудование и сопровождение, мама больного мальчика обратилась в посольство. "Посол доложил о ситуации президенту. И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей", — добавил Песков. Медики стабилизировали состояние ребенка, теперь он отправится домой, при этом издание отмечает, что в Россию мальчик и его мама доберутся бортом специального летного отряда "Россия", который обеспечивает визит президента в Китай. В среду Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сначала он принял участие в саммите ШОС в Тяньцзине и провел на его площадке несколько встреч. Далее в Пекине прошли двусторонние переговоры с лидерами иностранных государств.
https://ria.ru/20250617/moskva-2023289823.html
https://ria.ru/20250415/kitay-2011449063.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ae8f5a9783002cc131dc5abfb172a4ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, шос, общество
Хорошие новости, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, ШОС, Общество
Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком
Путин отправил в Китай спецборт "Россия" для помощи больному раком мальчику