"Там этого не видят". В чем европейцы признались Путину в Пекине
Виноградов: визит Путина в КНР показал прочность отношений Москвы и Пекина
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в Пекине
Президент России Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в Пекине
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Четыре дня в Китае для Владимира Путина были насыщенными. Новые заявления по Украине, плодотворные переговоры и грандиозный военный парад — лишь часть программы российского лидера. Почему за этим визитом следил весь мир — в материале РИА Новости.
Хорошая традиция
Представительский "Аурус" на дорогах Поднебесной — явление нечастое. Президент России перемещался по Китаю со своим кортежем, но по просьбе принимающей стороны — с китайскими номерами. Председатель КНР принял высокого гостя в личной резиденции Чжуннаньхай — одном из сохранившихся дворцово-парковых комплексов династии Цин в центре Пекина.
"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации", — обратился Путин к Си Цзиньпину.
Прогулявшись во дворе Чжуннаньхая, главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений, мировой и региональной повестки.
Итог российско-китайских переговоров: два десятка документов в области энергетики, технологий, науки и здравоохранения. Один из важнейших — меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" из Западной Сибири в Китай через Монголию. Мощность — более 50 миллиардов кубометров топлива в год. Ожидаемый срок контракта — 30 лет.
"Договоренности по проекту "Сила Сибири — 2" стали результатом многолетней работы", — отметил российский лидер. Он уверен, что КНР получит от этого конкурентные преимущества.
"Китай и Россия должны создавать образцовые проекты сотрудничества", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Один из таких — туризм. Здесь Пекин проявил инициативу: с 15 сентября вводит для россиян безвизовый режим — пока на год. Соответствующее решение Москвы прорабатывается, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Визит Путина — крайне важное событие для всего мира. Китай собрал у себя главных представителей глобального большинства. Не каждая страна способна на такое. Масштаб хорошо виден на фоне недавней встречи в Вашингтоне лидеров Евросоюза", — указал в беседе с РИА Новости руководитель Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Виноградов.
Москва и Пекин продемонстрировали надежность и большие перспективы межгосударственного стратегического взаимодействия, уточнил он.
Флаги КНР и России
И добавил: "Путин встречался две недели назад с Дональдом Трампом. Теперь — с Си Цзиньпином. Ясно, что именно он — главный гость в Китае. Это показывает, в первую очередь европейцам, что Россия и Путин входят в первую тройку субъектов международных отношений".
Сбалансированный подход
Накануне мероприятий в Пекине в Тяньцзине завершился крупнейший в истории саммит Шанхайской организации сотрудничества, где собрались более 20 глав государств и представителей международных организаций.
В Тяньцзиньской декларации лидеры отметили усиление геополитической напряженности, осудили односторонние принудительные меры, в том числе экономические, и указали на недопустимость блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем.
Москва поддержала инициативу Пекина по глобальному управлению. Си Цзиньпин считает, что все страны, независимо от размеров, мощи и благосостояния, должны иметь равные возможности участвовать, принимать решения и получать выгоды в новой международной системе.
"ШОС могла бы взять на себя лидирующую роль в усилиях по формированию в мире более справедливой и равноправной системы глобального управления, которая основывалась бы на примате международного права и ключевых положениях Устава ООН", — предложил Путин.
Он напомнил, что, вопреки трудностям в глобальной экономике, совокупный ВВП стран ШОС растет быстрее, чем по всему миру. В прошлом году — больше чем на пять процентов.
Руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает этот саммит особенно эффективным. "Большим прорывом стало учреждение Банка развития ШОС. Если ранее некоторые относились к этой идее настороженно, то теперь все уверены в ее правильности, пояснил политолог РИА Новости.
Другое важное решение — объедение статусов "наблюдатель" и "партнер по диалогу". Теперь партнером ШОС стал Лаос.
Братский долг
График визита был насыщен двусторонними переговорами. Одна из ключевых встреч — с северокорейским лидером. В резиденцию Дяоюйтай Владимир Путин и Ким Чен Ын приехали на одном "Аурусе". После беседы с участием делегаций общались тет-а-тет. Все это продолжалось больше двух с половиной часов.
"Мы никогда не забудем тех жертв, которые принесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. <...> Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу Корейской Народно-Демократической Республики", — сказал президент России руководителю КНДР.
Оказание помощи Москве Ким Чен Ын назвал братским долгом и заверил: Пхеньян готов на это снова, если понадобится. Прощаясь, лидеры обнялись. Путин пригласил главу КНДР посетить Россию.
Были встречи и с европейцами. "Иногда у меня такое ощущение, что мы в ЕС как жаба, которая сидит на дне колодца и не видит, что находится наверху", — отметил в ходе разговора с российским лидером премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Обсудили украинский кризис. Путин напомнил: Москва никогда не была против вступления Киева в ЕС. И добавил, что сейчас есть возможность найти консенсус по гарантиям безопасности для Украины.
Как позднее сказал президент, безопасность Украины нельзя обеспечить за счет безопасности России. Путин подтвердил, что не отказывается от встречи с Зеленским, и даже допустил переговоры с ним в Москве.
Фицо заверил, что проголосует против плана Еврокомиссии о поэтапном отказе от российского газа. Словакия хочет наладить отношения с Россией и расширить сотрудничество.
В свою очередь, президент Александр Вучич напомнил Путину: Сербия — единственная страна в Европе, не присоединившаяся к санкциям против Москвы. И от нейтралитета не отступит, пообещал он.
Российский лидер также общался с главой Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Индии Наредрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой правительства Непала Шармой Оли, президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом, президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиеевым, премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и лидером Конго Дени Сассу-Нгессо.
С президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом переговоры были трехсторонними — с участием Си Цзиньпина.
"Весьма позитивно"
Парад в честь 80-летия победы над японскими захватчиками стал кульминацией. За маршем 45 парадных расчетов Народно-освободительной армии Китая на площади Тяньаньмэнь Владимир Путин наблюдал вместе с председателем Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.
НОАК продемонстрировала гиперзвуковые ракеты, новые танки, беспилотники, средства РЭБ и свою ядерную триаду. В качестве завершения торжества в небо запустили 80 тысяч белых голубей мира.
Напомним: 9 мая Си Цзиньпин посетил парад на Красной площади. Оба лидера отметили символизм и важность традиции совместно отмечать юбилеи Победы в Москве и Пекине.
С площади Тяньаньмэнь главы государств направились в Дом народных собраний на праздничный прием.
Сам Путин оценил результаты поездки как "весьма позитивные". При этом на итоговой пресс-конференции он повторил: ШОС не призвана противостоять кому-либо. "Такая задача не стоит", — подчеркнул российский лидер.
И добавил: "За все четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров — и в неформальной обстановке, и в формальной — никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений о действующей американской администрации". С Дональдом Трампом у Путина "сложились добрые отношения", и от него по-прежнему ждут ответа на приглашение в Россию.
Сегодня президент отправится во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.