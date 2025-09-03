https://ria.ru/20250903/putin-2039370653.html
Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама
Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама - РИА Новости, 03.09.2025
Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама
Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:53:00+03:00
2025-09-03T13:53:00+03:00
2025-09-03T14:01:00+03:00
владимир путин
россия
вьетнам
китай
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин."Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250903/vetnam-2039371237.html
россия
вьетнам
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ae8f5a9783002cc131dc5abfb172a4ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, вьетнам, китай, шос, в мире
Владимир Путин, Россия, Вьетнам, Китай, ШОС, В мире
Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама
Путин: отношения России и Вьетнама развиваются более интенсивно в последние годы