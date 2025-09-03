Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама
13:53 03.09.2025
Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама
Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин."Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин оценил темп развития отношений России и Вьетнама

Путин: отношения России и Вьетнама развиваются более интенсивно в последние годы

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Отношения РФ и Вьетнама в последние годы развиваются более интенсивно, заявил президент России Владимир Путин.
"Мне даже трудно перечислить все направления нашего взаимодействия. А в последние годы оно интенсифицируется. Очень рад встретиться с вами, переговорить по всем направлениям нашего сотрудничества", - сказал Путин на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Путин отметил особые отношения между Россией и Вьетнамом
