Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с президентом Вьетнама в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 03.09.2025 (обновлено: 14:26 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039366779.html
Путин встретился с президентом Вьетнама в Пекине
Путин встретился с президентом Вьетнама в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин встретился с президентом Вьетнама в Пекине
Президент РФ Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:47:00+03:00
2025-09-03T14:26:00+03:00
вьетнам
пекин
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039381375_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1448e705f5c005e1c1a297aa71fb71f8.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.Российский лидер в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом, в мае этого года в Россию с официальным визитом приезжал генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам.
https://ria.ru/20250903/peskov-2039355721.html
вьетнам
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом в Пекине
Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом, передает корреспондент РИА Новости
2025-09-03T13:47
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039381375_304:0:1744:1080_1920x0_80_0_0_6b54c35c69b4c46ab93a0f22d77d4c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, пекин, владимир путин, россия, в мире
Вьетнам, Пекин, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин встретился с президентом Вьетнама в Пекине

Путин встретился с президентом Вьетнама Кыонгом в Пекине

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Российский лидер в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом, в мае этого года в Россию с официальным визитом приезжал генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам.
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Песков рассказал о подарках, врученных Путину зарубежными делегациями в КНР
Вчера, 13:24
 
ВьетнамПекинВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала