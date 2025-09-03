https://ria.ru/20250903/putin-2039366779.html

Путин встретился с президентом Вьетнама в Пекине

Президент РФ Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом, передает корреспондент РИА Новости.Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.Российский лидер в июне 2024 году посещал Вьетнам с государственным визитом, в мае этого года в Россию с официальным визитом приезжал генеральный секретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам.

