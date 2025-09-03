https://ria.ru/20250903/putin-2039327688.html

Путин встретился с президентом Конго в Пекине

Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, передает корреспондент РИА Новости.

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился в Пекине с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры встретились в государственной резиденции "Дяоюйтай" в китайской столице.В состав российской делегации на переговорах вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, министр обороны Андрей Белоусов, глава Росатома Алексей Лихачев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.

