Рейтинг@Mail.ru
Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/putin-2039289284.html
Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции
Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции - РИА Новости, 03.09.2025
Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции
Президент России Владимир Путин в Пекине "на ногах" пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:51:00+03:00
2025-09-03T09:51:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039261187_0:175:3310:2036_1920x0_80_0_0_fe60c15d1b344796b33395bf6b5064cc.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Пекине "на ногах" пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости. Разговор Путина и Фидана состоялся на полях торжественных мероприятий посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, в качестве главного гостя, и лидеры других стран.
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html
https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039261187_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fd20131508495e75b45a4e0977f82c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции

Путин в Пекине провел разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Пекине "на ногах" пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости.
Разговор Путина и Фидана состоялся на полях торжественных мероприятий посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин обсудил двусторонние отношения с лидерами КНДР, Конго и Вьетнама
Вчера, 13:55
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, в качестве главного гостя, и лидеры других стран.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященным 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
"Единство и решимость". Путин начинает беспрецедентный визит в Китай
31 августа, 00:00
 
В миреРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала