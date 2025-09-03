https://ria.ru/20250903/putin-2039289284.html
Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции
Президент России Владимир Путин в Пекине "на ногах" пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Пекине "на ногах" пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости. Разговор Путина и Фидана состоялся на полях торжественных мероприятий посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, в качестве главного гостя, и лидеры других стран.
