https://ria.ru/20250903/putin-2039289284.html

Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции

Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции - РИА Новости, 03.09.2025

Путин в Пекине пообщался с главой МИД Турции

Президент России Владимир Путин в Пекине "на ногах" пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T09:51:00+03:00

2025-09-03T09:51:00+03:00

2025-09-03T09:51:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039261187_0:175:3310:2036_1920x0_80_0_0_fe60c15d1b344796b33395bf6b5064cc.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Пекине "на ногах" пообщался с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент РИА Новости. Разговор Путина и Фидана состоялся на полях торжественных мероприятий посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Третьего сентября в Пекине состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ, в качестве главного гостя, и лидеры других стран.

https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html

https://ria.ru/20250831/kitay-2038382697.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос