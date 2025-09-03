Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что провел много времени с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 03.09.2025
08:49 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/putin-2039274984.html
Путин рассказал, что провел много времени с Ким Чен Ыном
Президент России Владимир Путин рассказал, что, в рамках своего визита в Китай, сегодня уже провел много времени с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:49:00+03:00
2025-09-03T08:49:00+03:00
в мире
китай
кндр (северная корея)
россия
владимир путин
ким чен ын
си цзиньпин
визит путина в китай — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039274459_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_55313dd3f596c2b700ea51ee5a78ad2e.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что, в рамках своего визита в Китай, сегодня уже провел много времени с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. "Уважаемый председатель государственных дел, позвольте меня вас еще раз сердечно поприветствовать. Мы с утра уже достаточно долгое время вместе. Мы приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНДР. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну. Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия лидерами они посетили торжественный прием.
2025
В мире, Китай, КНДР (Северная Корея), Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, Визит Путина в Китай — 2025
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что, в рамках своего визита в Китай, сегодня уже провел много времени с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
"Уважаемый председатель государственных дел, позвольте меня вас еще раз сердечно поприветствовать. Мы с утра уже достаточно долгое время вместе. Мы приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНДР.
Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну.
Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия лидерами они посетили торжественный прием.
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Си Цзиньпин заявил, что Китай стоит на правильной стороне истории
