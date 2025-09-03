https://ria.ru/20250903/putin-2039274984.html
Путин рассказал, что провел много времени с Ким Чен Ыном
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что, в рамках своего визита в Китай, сегодня уже провел много времени с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. "Уважаемый председатель государственных дел, позвольте меня вас еще раз сердечно поприветствовать. Мы с утра уже достаточно долгое время вместе. Мы приняли участие в торжественных мероприятиях, проводимых нашими китайскими друзьями", - сказал Путин в ходе встречи с лидером КНДР. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну. Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия лидерами они посетили торжественный прием.
