08:37 03.09.2025 (обновлено: 08:40 03.09.2025)
Началась встреча Путина и Ким Чен Ына
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине началась, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду главы государств уже встречались на параде в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры коротко побеседовали по пути на трибуну.Кроме этого, вместе с другими приглашенными на памятные мероприятия лидерами они посетили торжественный прием.
Мировые СМИ активно следили за парадом в Пекине с участием Путина
Вчера, 06:46
 
