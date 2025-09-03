https://ria.ru/20250903/putin-2039245323.html

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын будут вместе смотреть парад в Пекине

2025-09-03T04:18:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039247512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f641d80bb10e8a4d2bbc67bc4f7f15a.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын находятся на трибунах на площади Тяньаньмэнь в Пекине, откуда будут вместе смотреть военный парад, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится по правую руку от Си Цзиньпина, а слева от лидера Китая - Ким Чен Ын. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором принимают участие лидеры иностранных государств.

https://ria.ru/20250903/putin-2039238741.html

2025

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

