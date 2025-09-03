Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал на парад в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 03.09.2025 (обновлено: 03:41 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/putin-2039238741.html
Путин приехал на парад в Пекине
Путин приехал на парад в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин приехал на парад в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T03:27:00+03:00
2025-09-03T03:41:00+03:00
пекин
в мире
владимир путин
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039240217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccc312b7adbde6e2d1cf075be4738bfd.jpg
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.По пути на трибуну он коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят сегодня в Пекине, в их числе — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая, а место слева от него займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.Затем президент России продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключены и другие встречи.
https://ria.ru/20250903/pekin-2039238642.html
https://ria.ru/20250902/tszinpin-2038991886.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА Новости
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-03T03:27
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039240217_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1e1f15a4db473fb3fe6d7911a5bf0e8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, в мире, владимир путин, китай, россия
Пекин, В мире, Владимир Путин, Китай, Россия
Путин приехал на парад в Пекине

Путин приехал на парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой

Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
По пути на трибуну он коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине
Вчера, 03:24
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят сегодня в Пекине, в их числе — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.
Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая, а место слева от него займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.
Затем президент России продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключены и другие встречи.
Си Цзиньпин: Участие лидеров России и Китая в торжествах по случаю победы во Второй мировой стало доброй традицией - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Си Цзиньпин рассказал о традициях торжеств по случаю Победы
2 сентября, 06:55
 
ПекинВ миреВладимир ПутинКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала