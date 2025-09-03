https://ria.ru/20250903/putin-2039238741.html
Путин приехал на парад в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.По пути на трибуну он коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят сегодня в Пекине, в их числе — масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая, а место слева от него займет председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын.Затем президент России продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кыонгом. Не исключены и другие встречи.
Путин приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА Новости
