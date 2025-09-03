https://ria.ru/20250903/printsipy-2039437841.html
Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"
Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 03.09.2025
Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"
Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:55:00+03:00
2025-09-03T16:55:00+03:00
2025-09-03T16:59:00+03:00
экономика
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039278640.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ae8f5a9783002cc131dc5abfb172a4ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Сила Сибири — 2
Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"
Путин: договоренности по "Силе Сибири-2" реализуются на рыночных принципах