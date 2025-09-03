https://ria.ru/20250903/printsipy-2039437841.html

Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"

Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2" - РИА Новости, 03.09.2025

Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"

Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.

2025

