Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"
16:55 03.09.2025 (обновлено: 16:59 03.09.2025)
Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"
Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"
Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
экономика
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
шос
сила сибири — 2
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР. Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
китай
россия
пекин
экономика, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, шос, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, Сила Сибири — 2
Путин рассказал о принципах реализации договоренностей по "Силе Сибири — 2"

Путин: договоренности по "Силе Сибири-2" реализуются на рыночных принципах

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Договоренности по проекту "Сила Сибири 2" реализуются на рыночных принципах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе", - сказал российский лидер журналистам на пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Путин 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
"Привет, Трамп!" Дракон и слон впряглись в одну русскую тройку
Вчера, 09:07
 
ЭкономикаКитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОССила Сибири — 2
 
 
