Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров
02:48 03.09.2025 (обновлено: 12:55 03.09.2025)
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, в Москве насчитывается 3,04 миллиона пенсионеров: почти 2,1 миллиона женщин и 967 тысяч мужчин. На втором месте — Московская область, там живут 1,97 миллиона пенсионеров. Третьим стал Краснодарский край, где пенсионеров 1,6 миллиона. Причем в этих регионах женщин превышает число мужчин примерно в два раза. Четвертым стал Санкт-Петербург с полутора миллионами пенсионеров, а пятой — Свердловская область, где их 1,3 миллиона. Меньше всего получателей пенсии живут в городе Байконур (5,2 тысячи), Ненецком (13,7 тысячи) и Чукотском (14,8 тысячи) автономных округах.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, в Москве насчитывается 3,04 миллиона пенсионеров: почти 2,1 миллиона женщин и 967 тысяч мужчин. На втором месте — Московская область, там живут 1,97 миллиона пенсионеров. Третьим стал Краснодарский край, где пенсионеров 1,6 миллиона. Причем в этих регионах женщин превышает число мужчин примерно в два раза.
