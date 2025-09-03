https://ria.ru/20250903/pensionery-2039235435.html
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров - РИА Новости, 03.09.2025
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T02:48:00+03:00
2025-09-03T02:48:00+03:00
2025-09-03T12:55:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_c2394db3387403b5c0a613ed2e30526e.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, в Москве насчитывается 3,04 миллиона пенсионеров: почти 2,1 миллиона женщин и 967 тысяч мужчин. На втором месте — Московская область, там живут 1,97 миллиона пенсионеров. Третьим стал Краснодарский край, где пенсионеров 1,6 миллиона. Причем в этих регионах женщин превышает число мужчин примерно в два раза. Четвертым стал Санкт-Петербург с полутора миллионами пенсионеров, а пятой — Свердловская область, где их 1,3 миллиона. Меньше всего получателей пенсии живут в городе Байконур (5,2 тысячи), Ненецком (13,7 тысячи) и Чукотском (14,8 тысячи) автономных округах.
https://ria.ru/20250807/pensionery-2033788414.html
https://ria.ru/20250404/million-2009238020.html
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039348465_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_8b0240381ac78a04c70228301b1cc712.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Краснодарский край
Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров
Больше всего пенсионеров живут в Москве и Краснодарском крае