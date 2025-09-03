https://ria.ru/20250903/pensionery-2039235435.html

Названы регионы, где проживает больше всего пенсионеров

Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T02:48:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Больше всего пенсионеров в России живет в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, в Москве насчитывается 3,04 миллиона пенсионеров: почти 2,1 миллиона женщин и 967 тысяч мужчин. На втором месте — Московская область, там живут 1,97 миллиона пенсионеров. Третьим стал Краснодарский край, где пенсионеров 1,6 миллиона. Причем в этих регионах женщин превышает число мужчин примерно в два раза. Четвертым стал Санкт-Петербург с полутора миллионами пенсионеров, а пятой — Свердловская область, где их 1,3 миллиона. Меньше всего получателей пенсии живут в городе Байконур (5,2 тысячи), Ненецком (13,7 тысячи) и Чукотском (14,8 тысячи) автономных округах.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), краснодарский край