Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада - РИА Новости, 03.09.2025
06:04 03.09.2025
Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада
2025-09-03T06:04:00+03:00
2025-09-03T06:04:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
си цзиньпин
ким чен ын
владимир путин
военный парад в пекине в 2025 году
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь. Главы России и КНДР в числе других иностранных лидеров стали гостями парада. Президент России находится на трибунах по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - слева от лидера Китая. Наблюдая за парадом, председатель КНР кратко переговаривался и с одним, и с другим гостем.
россия
китай
пекин
в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, ким чен ын, владимир путин, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Россия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Военный парад в Пекине в 2025 году
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь.
В миреРоссияКитайПекинСи ЦзиньпинКим Чен ЫнВладимир ПутинВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
