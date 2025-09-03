https://ria.ru/20250903/pekin-2039257485.html

Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада

Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада - РИА Новости, 03.09.2025

Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада

Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T06:04:00+03:00

2025-09-03T06:04:00+03:00

2025-09-03T06:04:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

си цзиньпин

ким чен ын

владимир путин

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039243405_0:0:3322:1868_1920x0_80_0_0_48c8c3afc21f08f0bbcfa2495e7af52b.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые рядом с ним на трибунах наблюдают за военным парадом в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь. Главы России и КНДР в числе других иностранных лидеров стали гостями парада. Президент России находится на трибунах по правую руку от Си Цзиньпина, а Ким Чен Ын - слева от лидера Китая. Наблюдая за парадом, председатель КНР кратко переговаривался и с одним, и с другим гостем.

https://ria.ru/20250903/putin-2039245323.html

https://ria.ru/20250903/kndr-2039245072.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, ким чен ын, владимир путин, военный парад в пекине в 2025 году