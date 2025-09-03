Рейтинг@Mail.ru
В Пекине начался масштабный военный парад - РИА Новости, 03.09.2025
04:26 03.09.2025 (обновлено: 08:21 03.09.2025)
В Пекине начался масштабный военный парад
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начался на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил с речью и начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе в Пекине. Парад продлится около 70 минут, в нем задействованы 45 парадных расчетов. Сначала во время торжественного марша над площадью Тяньаньмэнь пролетят воздушные эшелоны с флагами, затем пройдут пешие парадные расчеты, далее расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники, завершит парад пролет эскадрильи. На параде этого года играет крупнейший объединенный военный оркестр с момента основания КНР в 1949 году, состоящий из более чем тысячи человек. По сведениям организаторов, создание оркестра подчеркивает тему Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам: 14 рядов оркестра символизируют 14 лет войны, в то время как 80 протокольных горнистов в передних рядах символизируют 80-ю годовщину Победы в войне. Оркестр исполнит несколько классических мелодий, связанных с военной тематикой, а также новые музыкальные композиции, созданные специально для парада этого года. Китай на параде продемонстрирует ряд вооружений нового поколения, таких как танки нового типа, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые. При этом все виды оружия и военной техники, представленные на параде, произведены Китаем и уже находятся на вооружении ВС страны. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты. Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начался на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает корреспондент РИА Новости
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне начался на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил с речью и начал смотр войск, выстроившихся вдоль центрального проспекта Чанъаньцзе в Пекине.
Парад продлится около 70 минут, в нем задействованы 45 парадных расчетов. Сначала во время торжественного марша над площадью Тяньаньмэнь пролетят воздушные эшелоны с флагами, затем пройдут пешие парадные расчеты, далее расчеты с боевыми знаменами и колонны военной техники, завершит парад пролет эскадрильи.
На параде этого года играет крупнейший объединенный военный оркестр с момента основания КНР в 1949 году, состоящий из более чем тысячи человек. По сведениям организаторов, создание оркестра подчеркивает тему Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам: 14 рядов оркестра символизируют 14 лет войны, в то время как 80 протокольных горнистов в передних рядах символизируют 80-ю годовщину Победы в войне. Оркестр исполнит несколько классических мелодий, связанных с военной тематикой, а также новые музыкальные композиции, созданные специально для парада этого года.
Китай на параде продемонстрирует ряд вооружений нового поколения, таких как танки нового типа, палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые. При этом все виды оружия и военной техники, представленные на параде, произведены Китаем и уже находятся на вооружении ВС страны.
Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, считают в Китае. Японские "медики" из "отряда 731" проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.
Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
