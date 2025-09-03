Рейтинг@Mail.ru
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали перед парадом - РИА Новости, 03.09.2025
03:43 03.09.2025 (обновлено: 03:52 03.09.2025)
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали перед парадом
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры также поприветствовали китайских ветеранов, которые принимали участие в сражениях Второй мировой войны.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.
2025
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине, передает корреспондент РИА Новости
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры также поприветствовали китайских ветеранов, которые принимали участие в сражениях Второй мировой войны.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.
