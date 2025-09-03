https://ria.ru/20250903/pekin-2039240607.html
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали перед парадом
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали перед парадом - РИА Новости, 03.09.2025
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали перед парадом
Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине, передает... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T03:43:00+03:00
2025-09-03T03:43:00+03:00
2025-09-03T03:52:00+03:00
пекин
си цзиньпин
ким чен ын
в мире
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039241676_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93bb4cd3dbba6922aa5445f2bb2685f9.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.Лидеры также поприветствовали китайских ветеранов, которые принимали участие в сражениях Второй мировой войны.Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине, в их числе - масштабный военный парад на площади Тяньаньмэнь, в котором примут участие лидеры иностранных государств.
https://ria.ru/20250903/putin-2039238741.html
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039241676_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9894fb5ea92a15f344884e03949747d5.jpg
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада в Пекине, передает корреспондент РИА Новости
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-03T03:43
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, си цзиньпин, ким чен ын, в мире, военный парад в пекине в 2025 году
Пекин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, В мире, Военный парад в Пекине в 2025 году
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали перед парадом
Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын коротко побеседовали по пути на трибуну парада