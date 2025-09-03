https://ria.ru/20250903/pekin-2039238642.html
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине
Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду прибыл на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T03:24:00+03:00
2025-09-03T03:24:00+03:00
2025-09-03T04:00:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
пекин
владимир путин
вторая мировая война (1939-1945)
си цзиньпин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039239505_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f121507a63843ac2f2048357f7f4751d.jpg
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду прибыл на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, передает корреспондент РИА Новости.Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в китайской столице один.Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, по сведениям Китая. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.
https://ria.ru/20250903/pekin-2039240607.html
https://ria.ru/20250903/putin-2039238741.html
кндр (северная корея)
пекин
россия
китай
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039239505_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cee395929d08f404a25af2fef903d205.jpg
Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости
=d89dd Подписаться на РИА Новости
2025-09-03T03:24
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, пекин, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), си цзиньпин, россия, китай, ялта, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Пекин, Владимир Путин, Вторая мировая война (1939-1945), Си Цзиньпин, Россия, Китай, Ялта, Военный парад в Пекине в 2025 году
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине
Ким Чен Ын приехал на парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой