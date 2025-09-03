https://ria.ru/20250903/pekin-2039238642.html

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине

Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду прибыл на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T03:24:00+03:00

2025-09-03T03:24:00+03:00

2025-09-03T04:00:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

пекин

владимир путин

вторая мировая война (1939-1945)

си цзиньпин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039239505_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f121507a63843ac2f2048357f7f4751d.jpg

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду прибыл на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне, передает корреспондент РИА Новости.Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в китайской столице один.Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствуют на параде по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.Война сопротивления Китая японской агрессии началась в 1931 году с вторжения японской армии в Маньчжурию. В 1937 году началось полномасштабное наступление японцев, и война приобрела тотальный характер, став впоследствии частью Второй Мировой войны. За восемь лет активных боевых действий, по данным историков КНР, погибли и были ранены 35 миллионов человек, преимущественно мирных граждан. В ходе Нанкинской резни в декабре 1937 года жертвами массовых казней военнопленных, убийства гражданских лиц, изнасилований стали около 300 тысяч человек, по сведениям Китая. Японские "медики" из отряда 731 проводили на мирных жителях и военнопленных бесчеловечные эксперименты.Выполняя союзнические обязательства, принятые на конференции в Ялте в феврале 1945 года, СССР вступил в войну против Японии, ровно через три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Маньчжурская стратегическая наступательная операция проводилась войсками Забайкальского и Дальневосточных фронтов. В общей сложности боевые потери Забайкальского фронта составили 2228 военнослужащих.

https://ria.ru/20250903/pekin-2039240607.html

https://ria.ru/20250903/putin-2039238741.html

кндр (северная корея)

пекин

россия

китай

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ким Чен Ын приехал на военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости =d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T03:24 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын, пекин, владимир путин, вторая мировая война (1939-1945), си цзиньпин, россия, китай, ялта, военный парад в пекине в 2025 году