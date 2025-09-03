https://ria.ru/20250903/parad-2039227834.html

Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине

Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025

Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине

В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Главным РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T05:30:00+03:00

2025-09-03T05:30:00+03:00

2025-09-03T09:34:00+03:00

в мире

пекин

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039339020_0:0:3351:1886_1920x0_80_0_0_932431ac60ca1cd7ca09ec8e6e96461d.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин. Подробности — в материале РИА Новости.Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут. В нем задействовали 45 военных расчетов. В памятных мероприятиях приняли участие 26 глав иностранных государств и правительств. При этом Путин сидел справа от председателя Китая Си Цзиньпина. Место слева занял северокорейский лидер Ким Чен Ын.Как начались торжестваСи Цзиньпин дал старт военному параду. Перед этим он выступил с речью, в которой, в частности, заявил:"Сегодня всему миру предстоит сделать выбор перед такими противоречиями, как мир и война, диалог или конфликт".Затем китайский лидер начал смотр войск.Что показали в ПекинеКитай продемонстрировал вооружения нового поколения. Среди них палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.Все виды оружия и военной техники, представленные на параде, — китайского производства, и они уже находятся применяются ВС страны.Помимо этого, Китай впервые показал свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. На параде можно было увидеть ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету. По площади прошла и колонна гиперзвуковых ракет YJ-21, DF-17 и DF-26D.КНР также продемонстрировала новые образцы танков "Тип 100" и боевые машины поддержки "Тип 100", отличающиеся высокой степенью интеллектуализации и способностью действовать в связке.Гостям парада также показали шесть новых видов китайских противовоздушных ракет, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29.Кроме того, сыграл военный оркестр из более чем тысячи человек — крупнейший с момента основания КНР в 1949 году. Он исполнил несколько классических произведений, связанных с военной тематикой, а также новые музыкальные композиции, созданные специально для парада этого года.В завершение мероприятия в небо выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих мир.Китайский День ПобедыСопротивление Китая агрессии Японии началось в 1931 году с вторжения ее армии в Маньчжурию. В 1937-м противник перешел в полномасштабное наступление, и сражения приобрели тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны.На начальном этапе существенную экономическую, техническую и военную помощь Пекину оказывал СССР. Более 3,5 тысячи советских добровольцев воевали в Китае. По официальным данным, 211 из них погибли. В августе 1945 года усилиями советско-монгольских войск удалось разгромить Квантунскую армию и освободить северо-восток Китая от японских войск.Впоследствии Токио лишился реальных сил и возможностей для продолжения войны. Второго сентября в Токийском заливе на борту американского линкора "Миссури" подписали Акт о капитуляции Японии.В 2014 году власти КНР приняли решение о признании 3 сентября официальным национальным праздником. В 2015-м на площади Тяньаньмэнь впервые состоялся масштабный военный парад, посвященный юбилейной дате.

https://ria.ru/20250903/tramp-2039246012.html

пекин

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина Юбилейный военный парад в Пекине с участием Путина 2025-09-03T05:30 true PT162M44S

Кадры китайской авиации, готовящейся пролететь над площадью Тяньаньмэнь =d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T05:30 true PT1M15S

Смотр войск Си Цзиньпином Смотр войск Си Цзиньпином 2025-09-03T05:30 true PT2M07S

Армия и военная техника на параде в Китае по случаю 80-й годовщины Победы в Мировой антифашистской войне Армия и военная техника на параде в Китае по случаю 80-й годовщины Победы в Мировой антифашистской войне 2025-09-03T05:30 true PT1M27S

Вертолеты рисуют в небе число 80 — столько лет прошло с победы в войне Вертолеты рисуют в небе число 80 — столько лет прошло с победы в войне 2025-09-03T05:30 true PT0M54S

Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае Колонна ракет с ядерными боеголовками на параде в Китае 2025-09-03T05:30 true PT0M31S

Штурмовые группы на параде в Китае Штурмовые группы на параде в Китае 2025-09-03T05:30 true PT1M19S

Новые виды китайских противовоздушных ракет =d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T05:30 true PT0M28S

80 тысяч голубей над площадью Тяньаньмэнь 80 тысяч голубей над площадью Тяньаньмэнь 2025-09-03T05:30 true PT1M00S

Торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. Парад начнется с минуты на минуту, прямую трансляцию смотрите в нашем канале.=d89dd Подписаться на РИА Новости 2025-09-03T05:30 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пекин, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, военный парад в пекине в 2025 году