Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине
Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин принял участие в юбилейном военном параде в Пекине
В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Главным РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T05:30:00+03:00
2025-09-03T05:30:00+03:00
2025-09-03T09:34:00+03:00
в мире
пекин
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039339020_0:0:3351:1886_1920x0_80_0_0_932431ac60ca1cd7ca09ec8e6e96461d.jpg
пекин
россия
китай
Парад начнется с минуты на минуту, прямую трансляцию смотрите в нашем канале.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин. Подробности — в материале РИА Новости.
Парад на площади Тяньаньмэнь начался в 9:20 (4:20 мск) и продлился 70 минут. В нем задействовали 45 военных расчетов. В памятных мероприятиях приняли участие 26 глав иностранных государств и правительств. При этом Путин сидел справа от председателя Китая Си Цзиньпина
. Место слева занял северокорейский лидер Ким Чен Ын
.
Владимир Путин с Си Цзиньпином и главами иностранных делегаций.
Путин на площади Тяньаньмэнь.
Воздушная часть военного парада.
Си Цзиньпин дал старт военному параду. Перед этим он выступил с речью, в которой, в частности, заявил:
- китайский народ внес огромный вклад в мир во всем мире;
- армия КНР должна решительно защищать национальный суверенитет, единство и территориальную целостность страны;
- Пекин выражает искреннюю благодарность правительствам иностранных государств за поддержку и помощь в сопротивлении агрессии;
- история напоминает, что судьбы всего человечества тесно связаны.
«
"Сегодня всему миру предстоит сделать выбор перед такими противоречиями, как мир и война, диалог или конфликт".
Си Цзиньпин
Председатель КНР
Затем китайский лидер начал смотр войск.
Китай продемонстрировал вооружения нового поколения. Среди них палубные самолеты и истребители четвертого поколения, беспилотные интеллектуальные и противобеспилотные аппараты, а также передовые ракеты, в том числе гиперзвуковые.
Все виды оружия и военной техники, представленные на параде, — китайского производства, и они уже находятся применяются ВС страны.
Помимо этого, Китай впервые показал свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. На параде можно было увидеть ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету. По площади прошла и колонна гиперзвуковых ракет YJ-21, DF-17 и DF-26D.
КНР также продемонстрировала новые образцы танков "Тип 100" и боевые машины поддержки "Тип 100", отличающиеся высокой степенью интеллектуализации и способностью действовать в связке.
Гостям парада также показали шесть новых видов китайских противовоздушных ракет, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29.
Кроме того, сыграл военный оркестр из более чем тысячи человек — крупнейший с момента основания КНР в 1949 году. Он исполнил несколько классических произведений, связанных с военной тематикой, а также новые музыкальные композиции, созданные специально для парада этого года.
В завершение мероприятия в небо выпустили 80 тысяч голубей, символизирующих мир.
Сопротивление Китая агрессии Японии началось в 1931 году с вторжения ее армии в Маньчжурию. В 1937-м противник перешел в полномасштабное наступление, и сражения приобрели тотальный характер, став впоследствии частью Второй мировой войны.
На начальном этапе существенную экономическую, техническую и военную помощь Пекину оказывал СССР
. Более 3,5 тысячи советских добровольцев воевали в Китае. По официальным данным, 211 из них погибли. В августе 1945 года усилиями советско-монгольских войск удалось разгромить Квантунскую армию и освободить северо-восток Китая от японских войск.
Впоследствии Токио
лишился реальных сил и возможностей для продолжения войны. Второго сентября в Токийском заливе
на борту американского линкора "Миссури" подписали Акт о капитуляции Японии
.
Потери КНР в войне сопротивления японским захватчикам оказались колоссальными и считаются одними из самых больших среди всех государств, принимавших участие во Второй мировой войне. По оценке Китая, речь идет о 35 миллионах военных и мирных жителей ранеными и убитыми с 1937 по 1945 год.
В 2014 году власти КНР приняли решение о признании 3 сентября официальным национальным праздником. В 2015-м на площади Тяньаньмэнь впервые состоялся масштабный военный парад, посвященный юбилейной дате.