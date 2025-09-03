Рейтинг@Mail.ru
Безвизовый режим принесет пользу инвесторам КНР в Приамурье
Амурская область
Амурская область
 
19:25 03.09.2025
Безвизовый режим принесет пользу инвесторам КНР в Приамурье
Безвизовый режим принесет пользу инвесторам КНР в Приамурье - РИА Новости, 03.09.2025
Безвизовый режим принесет пользу инвесторам КНР в Приамурье
Безвизовый режим с Китаем позитивно скажется на экономической активности инвесторов КНР в Приамурье и позволит посещать российско-китайские форумы в... РИА Новости, 03.09.2025
амурская область
амурская область
вэф-2025
василий орлов (губернатор)
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Безвизовый режим с Китаем позитивно скажется на экономической активности инвесторов КНР в Приамурье и позволит посещать российско-китайские форумы в Благовещенске и Хэйхэ в один день, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Василий Орлов. В Благовещенске ежегодно проводится около 200 российско-китайских мероприятий. Это в том числе "АмурЭкспо", который является выездной площадкой Восточного экономического форума. Одновременно в эти же даты в соседнем китайском городе Хэйхэ проводится выездная площадка Харбинского "ЭКСПО". "То есть фактически инвесторы могут посетить два мероприятия в один день буквально. На мой взгляд, этому будет очень способствовать режим без визы, который недавно китайская сторона объявила для российских граждан. Я надеюсь, что и российское правительство тоже примет аналогичное решение для китайских граждан. Это очень важно именно для нашей территории, для Благовещенска и для Хэйхэ. Мы эту тему лоббировали многократно, проговаривали с руководством страны в том числе. Для нас это важно, потому что это создает условия для беспрепятственного пересечения границ. Это будет удобно и для инвесторов, и просто для туристов. Конечно, это скажется и на экономической активности в перспективе", - рассказал агентству Орлов. Глава региона отметил, что по поручению президента в Благовещенске создают Центр российско-китайского делового сотрудничества. На "Золотой миле" в следующем году начнется строительство "Экспоцентра". "Это будет центр, в котором 32 тысячи квадратных метров площади. В нём будет в постоянном режиме экспонироваться продукция российских регионов и предприятий, заинтересованных в китайском рынке. И там, собственно, будет показано, что мы можем предложить нашим китайским друзьям. Сердцевиной "Золотой мили" является проект канатной дороги. Он в завершающей стадии строительства, уникальный по мировым масштабам проект. Аналогов такому нет. Он будет достроен в следующем году, очень рассчитываю на май месяц. И с учетом всех режимов без визы, повышенного внимания от руководства стран к нашим территориям, эта канатная дорога будет загружена", - рассказал Орлов. Канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ через реку Амур рассчитана на 2,5 миллиона пассажиров в год. И по мнению Орлова, эта цифра может быть достигнута при создании определённых условий: это строительство гостиниц, ресторанов и соответствующего сервиса. "Это, конечно, огромный импульс для малого и среднего бизнеса", - добавил губернатор. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
амурская область
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Безвизовый режим с Китаем позитивно скажется на экономической активности инвесторов КНР в Приамурье и позволит посещать российско-китайские форумы в Благовещенске и Хэйхэ в один день, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Василий Орлов.
В Благовещенске ежегодно проводится около 200 российско-китайских мероприятий. Это в том числе "АмурЭкспо", который является выездной площадкой Восточного экономического форума. Одновременно в эти же даты в соседнем китайском городе Хэйхэ проводится выездная площадка Харбинского "ЭКСПО".
"То есть фактически инвесторы могут посетить два мероприятия в один день буквально. На мой взгляд, этому будет очень способствовать режим без визы, который недавно китайская сторона объявила для российских граждан. Я надеюсь, что и российское правительство тоже примет аналогичное решение для китайских граждан. Это очень важно именно для нашей территории, для Благовещенска и для Хэйхэ. Мы эту тему лоббировали многократно, проговаривали с руководством страны в том числе. Для нас это важно, потому что это создает условия для беспрепятственного пересечения границ. Это будет удобно и для инвесторов, и просто для туристов. Конечно, это скажется и на экономической активности в перспективе", - рассказал агентству Орлов.
Глава региона отметил, что по поручению президента в Благовещенске создают Центр российско-китайского делового сотрудничества. На "Золотой миле" в следующем году начнется строительство "Экспоцентра".
"Это будет центр, в котором 32 тысячи квадратных метров площади. В нём будет в постоянном режиме экспонироваться продукция российских регионов и предприятий, заинтересованных в китайском рынке. И там, собственно, будет показано, что мы можем предложить нашим китайским друзьям. Сердцевиной "Золотой мили" является проект канатной дороги. Он в завершающей стадии строительства, уникальный по мировым масштабам проект. Аналогов такому нет. Он будет достроен в следующем году, очень рассчитываю на май месяц. И с учетом всех режимов без визы, повышенного внимания от руководства стран к нашим территориям, эта канатная дорога будет загружена", - рассказал Орлов.
Канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ через реку Амур рассчитана на 2,5 миллиона пассажиров в год. И по мнению Орлова, эта цифра может быть достигнута при создании определённых условий: это строительство гостиниц, ресторанов и соответствующего сервиса. "Это, конечно, огромный импульс для малого и среднего бизнеса", - добавил губернатор.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
