https://ria.ru/20250903/orlov-2039495587.html

Безвизовый режим принесет пользу инвесторам КНР в Приамурье

Безвизовый режим принесет пользу инвесторам КНР в Приамурье - РИА Новости, 03.09.2025

Безвизовый режим принесет пользу инвесторам КНР в Приамурье

Безвизовый режим с Китаем позитивно скажется на экономической активности инвесторов КНР в Приамурье и позволит посещать российско-китайские форумы в... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T19:25:00+03:00

2025-09-03T19:25:00+03:00

2025-09-03T19:25:00+03:00

амурская область

амурская область

вэф-2025

василий орлов (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492866_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_1626b252a86cb852798cc25db8f927a8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Безвизовый режим с Китаем позитивно скажется на экономической активности инвесторов КНР в Приамурье и позволит посещать российско-китайские форумы в Благовещенске и Хэйхэ в один день, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Василий Орлов. В Благовещенске ежегодно проводится около 200 российско-китайских мероприятий. Это в том числе "АмурЭкспо", который является выездной площадкой Восточного экономического форума. Одновременно в эти же даты в соседнем китайском городе Хэйхэ проводится выездная площадка Харбинского "ЭКСПО". "То есть фактически инвесторы могут посетить два мероприятия в один день буквально. На мой взгляд, этому будет очень способствовать режим без визы, который недавно китайская сторона объявила для российских граждан. Я надеюсь, что и российское правительство тоже примет аналогичное решение для китайских граждан. Это очень важно именно для нашей территории, для Благовещенска и для Хэйхэ. Мы эту тему лоббировали многократно, проговаривали с руководством страны в том числе. Для нас это важно, потому что это создает условия для беспрепятственного пересечения границ. Это будет удобно и для инвесторов, и просто для туристов. Конечно, это скажется и на экономической активности в перспективе", - рассказал агентству Орлов. Глава региона отметил, что по поручению президента в Благовещенске создают Центр российско-китайского делового сотрудничества. На "Золотой миле" в следующем году начнется строительство "Экспоцентра". "Это будет центр, в котором 32 тысячи квадратных метров площади. В нём будет в постоянном режиме экспонироваться продукция российских регионов и предприятий, заинтересованных в китайском рынке. И там, собственно, будет показано, что мы можем предложить нашим китайским друзьям. Сердцевиной "Золотой мили" является проект канатной дороги. Он в завершающей стадии строительства, уникальный по мировым масштабам проект. Аналогов такому нет. Он будет достроен в следующем году, очень рассчитываю на май месяц. И с учетом всех режимов без визы, повышенного внимания от руководства стран к нашим территориям, эта канатная дорога будет загружена", - рассказал Орлов. Канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ через реку Амур рассчитана на 2,5 миллиона пассажиров в год. И по мнению Орлова, эта цифра может быть достигнута при создании определённых условий: это строительство гостиниц, ресторанов и соответствующего сервиса. "Это, конечно, огромный импульс для малого и среднего бизнеса", - добавил губернатор. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/orlov-2039494554.html

https://ria.ru/20250903/orlov-2039494259.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, вэф-2025, василий орлов (губернатор)