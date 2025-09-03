Рейтинг@Mail.ru
Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
19:19 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/orlov-2039494554.html
Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей
Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей - РИА Новости, 03.09.2025
Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей
Амурская область планирует подписать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 20 соглашений на общую сумму 120 миллиардов рублей, один из проектов... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:19:00+03:00
2025-09-03T19:19:00+03:00
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492800_0:151:3126:1909_1920x0_80_0_0_7d7d7f7776d1b2412201092b9b74ec79.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Амурская область планирует подписать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 20 соглашений на общую сумму 120 миллиардов рублей, один из проектов касается альтернативной энергетики, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор региона Василий Орлов. "Будет подписано 20 соглашений, общая сумма инвестиций - 120 миллиардов рублей. Наиболее интересное, которое я хотел бы отметить здесь, - это соглашение по альтернативной энергетике. У нас планируется строительство двух энергокомплексов, один на ветре, второй - на солнце. Будут соответствующие соглашения здесь подписаны", - рассказал Орлов. Второй проект - это городской парк в Благовещенске, который будет реализовываться по концессии федеральной строительной компанией. "Проект интересен тем, что он будет реализовываться в партнерстве с "Союзмультфильмом" и со "Сбером". Мне кажется, это будет один из лучших парков в стране, и этот проект важный не только для города Благовещенска. Потому что благовещенская набережная - это набережная страны, это единственный город, который выходит на китайский берег. Напротив - Хэйхэ, который также очень активно развивается при поддержке федерального китайского правительства, то есть это, такие, "лица стран", если хотите", - рассказал губернатор. Орлов отметил, что Благовещенск, по оценке Минстроя РФ, в 2024 году был признан самым комфортным городом Дальнего Востока, опередив Южно-Сахалинск и Владивосток. Кроме того, на ВЭФ по видеосвязи планируется церемония закладки первого камня будущей пятизвёздочной гостиницы, которую построят на набережной реки Амур в Благовещенске. "Сегодня очень большой спрос в городе на строительство гостиниц. В том числе у нас здесь на ВЭФе будет церемония закладки по видеосвязи первого камня, пятизвездочная гостиница на Золотой миле в Благовещенске. Хочу подчеркнуть, что пятизвездочная именно для того, чтобы поработать над качеством туристов, создав соответствующие условия. Это достаточно дорогой сервис, и он будет востребован респектабельными, скажем так, туристами, которые важны с точки зрения бизнеса, туризма", - отметил Орлов. Глава региона также планирует провести на площадках ВЭФ порядка двадцати встреч с инвесторами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/orlov-2039494259.html
https://ria.ru/20250829/rovnoe-2038274673.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039492800_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_57b01d46f009892efa434bf9fd9dc72a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, василий орлов (губернатор), вэф-2025
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), ВЭФ-2025
Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей

Орлов: Приамурье на ВЭФ подпишет 20 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на стенде РИА Новости
Губернатор Амурской области Василий Орлов на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов на стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Амурская область планирует подписать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 20 соглашений на общую сумму 120 миллиардов рублей, один из проектов касается альтернативной энергетики, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор региона Василий Орлов.
"Будет подписано 20 соглашений, общая сумма инвестиций - 120 миллиардов рублей. Наиболее интересное, которое я хотел бы отметить здесь, - это соглашение по альтернативной энергетике. У нас планируется строительство двух энергокомплексов, один на ветре, второй - на солнце. Будут соответствующие соглашения здесь подписаны", - рассказал Орлов.
Губернатор Амурской области Василий Орлов на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Орлов: спрос на площадку будущей международной ТОР в Приамурье -огромный
Вчера, 19:18
Второй проект - это городской парк в Благовещенске, который будет реализовываться по концессии федеральной строительной компанией.
"Проект интересен тем, что он будет реализовываться в партнерстве с "Союзмультфильмом" и со "Сбером". Мне кажется, это будет один из лучших парков в стране, и этот проект важный не только для города Благовещенска. Потому что благовещенская набережная - это набережная страны, это единственный город, который выходит на китайский берег. Напротив - Хэйхэ, который также очень активно развивается при поддержке федерального китайского правительства, то есть это, такие, "лица стран", если хотите", - рассказал губернатор.
Орлов отметил, что Благовещенск, по оценке Минстроя РФ, в 2024 году был признан самым комфортным городом Дальнего Востока, опередив Южно-Сахалинск и Владивосток.
Кроме того, на ВЭФ по видеосвязи планируется церемония закладки первого камня будущей пятизвёздочной гостиницы, которую построят на набережной реки Амур в Благовещенске.
"Сегодня очень большой спрос в городе на строительство гостиниц. В том числе у нас здесь на ВЭФе будет церемония закладки по видеосвязи первого камня, пятизвездочная гостиница на Золотой миле в Благовещенске. Хочу подчеркнуть, что пятизвездочная именно для того, чтобы поработать над качеством туристов, создав соответствующие условия. Это достаточно дорогой сервис, и он будет востребован респектабельными, скажем так, туристами, которые важны с точки зрения бизнеса, туризма", - отметил Орлов.
Глава региона также планирует провести на площадках ВЭФ порядка двадцати встреч с инвесторами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Старт строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития Амурская началось на площадке Ровное в Амурской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Инфраструктуру для резидентов ТОР "Амурская" построят на площадке "Ровное"
29 августа, 11:20
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)ВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала