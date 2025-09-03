Рейтинг@Mail.ru
В России создан материал для "мягкого" восстановления нервов - РИА Новости, 03.09.2025
09:00 03.09.2025
В России создан материал для "мягкого" восстановления нервов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый инструмент для восстановления поврежденных нервов в теле человека создали специалисты НИУ МИЭТ в составе научного коллектива. С его помощью процедура электрической стимуляции нервной ткани может проходить для пациента "мягче", не оставляя рубцов. Результаты представлены в Polymers.
Хронические нейропатические боли возникают не из-за физических повреждений тканей организма, как обычные боли, а из-за сбоев в работе нервной системы. Такой симптом вызывают травмы, некоторые формы сахарного диабета, онкологические заболевания, химиотерапия и ампутация конечностей. При ней пациент может "ощущать" боль в отсутствующих частях тела, рассказали в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).
В настоящее время подавление хронических нейропатических болей возможно с помощью электростимуляции. Изначально необходимо определить параметры болевых сигналов, а потом обеспечить их блокирование с помощью соответствующих электрических импульсов, посылаемых нервной ткани спинного мозга, добавил заместитель директора Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.
Используемые для этого стержневые электроды "жестко" контактируют с биологической тканью, поэтому при электростимуляции могут оставаться рубцы, не пропускающие электрический ток и препятствующие дальнейшему восстановлению нервов, пояснил доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Михаил Савельев.
Ученые НИУ МИЭТ с коллегами из НПК "Технологический центр", Института нанотехнологий микроэлектроники РАН и Сеченовского университета создали новый электродный материал для процедур по восстановлению нервной ткани, "мягко" контактирующий с тканями в организме. Такой материал, являющийся "переходником" между нервной тканью и электростимулирующим устройством, обеспечивает рост нервных клеток с правильной структурой и предотвращает образование рубцовой ткани.
"Предложенный материал может использоваться в качестве электродов или покрытий для них. В мире более 500 миллионов пациентов с нейропатической болью, и примерно треть из них не удовлетворены процессом лечения. Все они — кандидаты на проведение электростимуляции нервной ткани, но этот вид лечения ограничен недостаточной биосовместимостью электродов. Предложенный композитный материал может стать решением этой проблемы и повысить качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями", — прокомментировал Савельев.
Материал состоит из биополимера хитозана, получаемого из хитина панцирей моллюсков, углеродных нанотрубочных структур, обеспечивающих электропроводность, и молекул эозина-Н — красителя для клеток, который обеспечивает "сшивку" материала, уточнил специалист. Такая комбинация позволяет не только сделать материал биосовместимым, но и дает возможность делать электроды разной формы. Этого удалось достичь подбором характеристик лазерного воздействия, добавил Михаил Савельев.
В будущем специалисты планируют опробовать новый композит для электрического стимулирования нервных тканей спинного мозга.
Работа выполнена при поддержке министерства высшего образования и науки РФ.
 
