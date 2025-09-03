https://ria.ru/20250903/nauka-2038304635.html

В России создан материал для "мягкого" восстановления нервов

В России создан материал для "мягкого" восстановления нервов

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый инструмент для восстановления поврежденных нервов в теле человека создали специалисты НИУ МИЭТ в составе научного коллектива. С его помощью процедура электрической стимуляции нервной ткани может проходить для пациента "мягче", не оставляя рубцов. Результаты представлены в Polymers.Хронические нейропатические боли возникают не из-за физических повреждений тканей организма, как обычные боли, а из-за сбоев в работе нервной системы. Такой симптом вызывают травмы, некоторые формы сахарного диабета, онкологические заболевания, химиотерапия и ампутация конечностей. При ней пациент может "ощущать" боль в отсутствующих частях тела, рассказали в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).В настоящее время подавление хронических нейропатических болей возможно с помощью электростимуляции. Изначально необходимо определить параметры болевых сигналов, а потом обеспечить их блокирование с помощью соответствующих электрических импульсов, посылаемых нервной ткани спинного мозга, добавил заместитель директора Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко.Используемые для этого стержневые электроды "жестко" контактируют с биологической тканью, поэтому при электростимуляции могут оставаться рубцы, не пропускающие электрический ток и препятствующие дальнейшему восстановлению нервов, пояснил доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Михаил Савельев.Ученые НИУ МИЭТ с коллегами из НПК "Технологический центр", Института нанотехнологий микроэлектроники РАН и Сеченовского университета создали новый электродный материал для процедур по восстановлению нервной ткани, "мягко" контактирующий с тканями в организме. Такой материал, являющийся "переходником" между нервной тканью и электростимулирующим устройством, обеспечивает рост нервных клеток с правильной структурой и предотвращает образование рубцовой ткани."Предложенный материал может использоваться в качестве электродов или покрытий для них. В мире более 500 миллионов пациентов с нейропатической болью, и примерно треть из них не удовлетворены процессом лечения. Все они — кандидаты на проведение электростимуляции нервной ткани, но этот вид лечения ограничен недостаточной биосовместимостью электродов. Предложенный композитный материал может стать решением этой проблемы и повысить качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями", — прокомментировал Савельев.Материал состоит из биополимера хитозана, получаемого из хитина панцирей моллюсков, углеродных нанотрубочных структур, обеспечивающих электропроводность, и молекул эозина-Н — красителя для клеток, который обеспечивает "сшивку" материала, уточнил специалист. Такая комбинация позволяет не только сделать материал биосовместимым, но и дает возможность делать электроды разной формы. Этого удалось достичь подбором характеристик лазерного воздействия, добавил Михаил Савельев.В будущем специалисты планируют опробовать новый композит для электрического стимулирования нервных тканей спинного мозга.Работа выполнена при поддержке министерства высшего образования и науки РФ.

