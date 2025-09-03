https://ria.ru/20250903/mvd-2039427736.html

В Ленобласти задержали мигранта, пристававшего к девочке

В Ленобласти задержали мигранта, пристававшего к девочке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Оперативники уголовного розыска задержали строителя-иностранца, пристававшего к 13-летней девочке в Мурино Ленинградской области, ее спасла случайная прохожая, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Тридцать первого августа в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 33-летняя жительница Мурино, которая сообщила, что у дома 33 по Оборонной улице в Мурино неизвестный настойчиво приставал к ее 13-летней дочери, после чего силой попытался увести в лесной массив. Ребенку удалось освободиться после того, как в произошедшее вмешалась случайная прохожая", - говорится в сообщении. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 (покушение на насильственные действия сексуального характера) УК РФ. "Сотрудники уголовного розыска главка при содействии коллег из Всеволожского района "вычислили" и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний мигрант-нелегал из Средней Азии, работающий каменщиком на стройке и проживающий там же в недостроенной квартире", - добавили в пресс-службе ГУМВД. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

