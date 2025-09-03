Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье грузовик рухнул с моста в воду, отрезав село от "большой земли" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 03.09.2025 (обновлено: 14:07 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/most-2039371695.html
В Приамурье грузовик рухнул с моста в воду, отрезав село от "большой земли"
В Приамурье грузовик рухнул с моста в воду, отрезав село от "большой земли" - РИА Новости, 03.09.2025
В Приамурье грузовик рухнул с моста в воду, отрезав село от "большой земли"
Мост через реку Большая Пера в Шимановском округе Амурской области провалился после проезда по нему большегруза, без транспортного сообщения осталось село... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:55:00+03:00
2025-09-03T14:07:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039368806_0:259:803:711_1920x0_80_0_0_17d8df1d4b7e19d1a583ba1c4a174ba4.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен — РИА Новости. Мост через реку Большая Пера в Шимановском округе Амурской области провалился после проезда по нему большегруза, без транспортного сообщения осталось село Светильное, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "Сегодня вечером на 1-м километре дороги "Подъезд к селу Светильное" произошло обрушение проезжей части моста. Движение на участке временно закрыто, без транспортного сообщения осталось село Светильное. Инцидент случился после проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства с явным превышением нормативной нагрузки", - говорится в сообщении. Бригада подрядной организации выставляет знаки и перекрывает участок дороги с двух сторон. Затем начнутся работы по восстановлению проезда к селу. Причины обрушения моста установят и примут меры по ремонту мостового сооружения, отметили в минтрансе.
https://ria.ru/20250809/ivanovsk-2034376442.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039368806_0:184:803:786_1920x0_80_0_0_d7b034ed4ccbfbfcacd46d88ad2d22ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье грузовик рухнул с моста в воду, отрезав село от "большой земли"

В Амурской области из-за проезда большегруза обрушился мост к селу Светильное

© Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской областиОбрушение проезжей части моста через реку Большая Пера в Амурской области. Кадр видео
Обрушение проезжей части моста через реку Большая Пера в Амурской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области
Обрушение проезжей части моста через реку Большая Пера в Амурской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен — РИА Новости. Мост через реку Большая Пера в Шимановском округе Амурской области провалился после проезда по нему большегруза, без транспортного сообщения осталось село Светильное, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
"Сегодня вечером на 1-м километре дороги "Подъезд к селу Светильное" произошло обрушение проезжей части моста. Движение на участке временно закрыто, без транспортного сообщения осталось село Светильное. Инцидент случился после проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства с явным превышением нормативной нагрузки", - говорится в сообщении.
Бригада подрядной организации выставляет знаки и перекрывает участок дороги с двух сторон. Затем начнутся работы по восстановлению проезда к селу. Причины обрушения моста установят и примут меры по ремонту мостового сооружения, отметили в минтрансе.
Сотрудник спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста
9 августа, 23:13
 
ПроисшествияАмурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала