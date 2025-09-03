В Приамурье грузовик рухнул с моста в воду, отрезав село от "большой земли"
В Амурской области из-за проезда большегруза обрушился мост к селу Светильное
© Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской областиОбрушение проезжей части моста через реку Большая Пера в Амурской области. Кадр видео
Обрушение проезжей части моста через реку Большая Пера в Амурской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен — РИА Новости. Мост через реку Большая Пера в Шимановском округе Амурской области провалился после проезда по нему большегруза, без транспортного сообщения осталось село Светильное, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
"Сегодня вечером на 1-м километре дороги "Подъезд к селу Светильное" произошло обрушение проезжей части моста. Движение на участке временно закрыто, без транспортного сообщения осталось село Светильное. Инцидент случился после проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства с явным превышением нормативной нагрузки", - говорится в сообщении.
Бригада подрядной организации выставляет знаки и перекрывает участок дороги с двух сторон. Затем начнутся работы по восстановлению проезда к селу. Причины обрушения моста установят и примут меры по ремонту мостового сооружения, отметили в минтрансе.
В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста
9 августа, 23:13