В Приамурье грузовик рухнул с моста в воду, отрезав село от "большой земли"

Мост через реку Большая Пера в Шимановском округе Амурской области провалился после проезда по нему большегруза, без транспортного сообщения осталось село... РИА Новости, 03.09.2025

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен — РИА Новости. Мост через реку Большая Пера в Шимановском округе Амурской области провалился после проезда по нему большегруза, без транспортного сообщения осталось село Светильное, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "Сегодня вечером на 1-м километре дороги "Подъезд к селу Светильное" произошло обрушение проезжей части моста. Движение на участке временно закрыто, без транспортного сообщения осталось село Светильное. Инцидент случился после проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства с явным превышением нормативной нагрузки", - говорится в сообщении. Бригада подрядной организации выставляет знаки и перекрывает участок дороги с двух сторон. Затем начнутся работы по восстановлению проезда к селу. Причины обрушения моста установят и примут меры по ремонту мостового сооружения, отметили в минтрансе.

