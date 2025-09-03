https://ria.ru/20250903/mnogopoljarnost-2039438140.html
Путин объяснил принцип многополярного мира
Путин объяснил принцип многополярного мира - РИА Новости, 03.09.2025
Путин объяснил принцип многополярного мира
Многополярность не значит, что должны появиться новые гегемоны, все страны должны иметь равные права, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:55:00+03:00
2025-09-03T16:55:00+03:00
2025-09-03T17:03:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Многополярность не значит, что должны появиться новые гегемоны, все страны должны иметь равные права, заявил президент России Владимир Путин."Ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит: ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права", - сказал Путин журналистам.Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
