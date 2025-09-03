Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил принцип многополярного мира - РИА Новости, 03.09.2025
16:55 03.09.2025 (обновлено: 17:03 03.09.2025)
Путин объяснил принцип многополярного мира
Многополярность не значит, что должны появиться новые гегемоны, все страны должны иметь равные права, заявил президент России Владимир Путин.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Многополярность не значит, что должны появиться новые гегемоны, все страны должны иметь равные права, заявил президент России Владимир Путин."Ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит: ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права", - сказал Путин журналистам.Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
2025
Новости
владимир путин
Владимир Путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Многополярность не значит, что должны появиться новые гегемоны, все страны должны иметь равные права, заявил президент России Владимир Путин.
"Ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит: ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права", - сказал Путин журналистам.
Глава российского государства 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
