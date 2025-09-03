https://ria.ru/20250903/merts-2039339493.html
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина - РИА Новости, 03.09.2025
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц страдает от приступа безумия, делая агрессивные заявления в адрес Владимира Путина, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан...
2025-09-03T12:34:00+03:00
2025-09-03T12:34:00+03:00
2025-09-03T15:05:00+03:00
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц страдает от приступа безумия, делая агрессивные заявления в адрес Владимира Путина, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."У немецкого канцлера Мерца, который только что опубликовал в Twitter (бывшее название соцсети X. — Прим. ред.), крайне агрессивное и воинственное сообщение в адрес России и Путина, приступ безумия!" — указал он.Французский политик также считает, что немецкий канцлер с другими европейскими политиками и Владимиром Зеленским хотят провокацией добиться ввода западных войск на Украину.В среду Мерц заявил о необходимости истощить Россию экономически ради завершения украинского конфликта.
