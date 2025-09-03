Рейтинг@Mail.ru
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 03.09.2025 (обновлено: 15:05 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/merts-2039339493.html
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина - РИА Новости, 03.09.2025
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц страдает от приступа безумия, делая агрессивные заявления в адрес Владимира Путина, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:34:00+03:00
2025-09-03T15:05:00+03:00
в мире
россия
франция
германия
фридрих мерц
владимир путин
twitter
флориан филиппо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц страдает от приступа безумия, делая агрессивные заявления в адрес Владимира Путина, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.&quot;У немецкого канцлера Мерца, который только что опубликовал в Twitter (бывшее название соцсети X. — Прим. ред.), крайне агрессивное и воинственное сообщение в адрес России и Путина, приступ безумия!&quot; — указал он.Французский политик также считает, что немецкий канцлер с другими европейскими политиками и Владимиром Зеленским хотят провокацией добиться ввода западных войск на Украину.В среду Мерц заявил о необходимости истощить Россию экономически ради завершения украинского конфликта.
https://ria.ru/20250903/conversation-2039309216.html
https://ria.ru/20250903/poslanie-2039277999.html
россия
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, германия, фридрих мерц, владимир путин, twitter, флориан филиппо
В мире, Россия, Франция, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Twitter, Флориан Филиппо
Во Франции отреагировали на новый выпад Мерца в адрес Путина

Филиппо заявил о приступе безумия у Мерца из-за агрессивных слов в адрес Путина

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц страдает от приступа безумия, делая агрессивные заявления в адрес Владимира Путина, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
«

"У немецкого канцлера Мерца, который только что опубликовал в Twitter (бывшее название соцсети X. — Прим. ред.), крайне агрессивное и воинственное сообщение в адрес России и Путина, приступ безумия!" — указал он.

Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На Западе призвали к радикальным мерам по отношению к России
Вчера, 11:07
Французский политик также считает, что немецкий канцлер с другими европейскими политиками и Владимиром Зеленским хотят провокацией добиться ввода западных войск на Украину.
В среду Мерц заявил о необходимости истощить Россию экономически ради завершения украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
Вчера, 09:05
 
В миреРоссияФранцияГерманияФридрих МерцВладимир ПутинTwitterФлориан Филиппо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала