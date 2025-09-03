https://ria.ru/20250903/max-2039511805.html

В Госдуме заявили, что мессенджер MAX не ведет скрытую слежку

2025-09-03T21:57:00+03:00

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Национальный мессенджер MAX не ведет скрытую слежку и обращается к веб-камере лишь по запросу пользователя, рассказал РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Естественно, национальный мессенджер не ведет скрытую слежку и обращается к веб-камере лишь по запросу пользователя", - сказал он РИА Новости. По его словам, утверждение о том, что мессенджер MAX использует веб-камеру пользователей, основано всего лишь на одном сообщении анонимного пользователя, который отреагировал на предупреждение антивирусной программы Kaspersky. "Но подавалось всё это в медиаполе чуть ли не как экспертное мнение или результат кибербез-исследования. Конечно, дополнительное распространение эта история получила, поскольку эксплуатировалась классическая интернет-фобия о слежке через веб-камеру", - добавил депутат. Горелкин отметил, что на самом деле причиной стала программная ошибка антивируса: фактчекеры нашли жалобу в техподдержку, которая датируется ноябрем прошлого года. "Антивирус точно так же срабатывал на другие программы: Skype, Viber, Nvidia Broadcast. Служба поддержки признавала эту проблему и обещала её исправить в ближайшем релизе. Скорее всего, автор нашумевших скриншотов просто не обновил свой антивирус до актуальной версии", - объяснил он.

