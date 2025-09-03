https://ria.ru/20250903/makron-2039412747.html

Макрон никогда не защищал интересы французов, считает Пушков

2025-09-03T15:55:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

алексей пушков

филипп де вилье

совет федерации рф

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон никогда не защищал интересы французов, он защищает цели приведших его к власти глобалистов, уверен член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "По последнему опросу, за два года до президентских выборов во Франции уже 80% респондентов не доверяют Макрону, поддерживает его лишь 15%. Такой итог логичен: Макрон никогда не защищал и не защищает интересы французов, за исключением узкого слоя финансовой антинациональной элиты, а всегда защищал интересы глобалистов, приведших его к власти", - написал он в своём Telegram-канале. Пушков отметил, что Франция всегда была "вторична" для её нынешнего лидера. "Как отмечал хорошо знающий его французский политик Филипп де Вилье, "ему не нравится Франция"... И этим все сказано", - констатировал парламентарий.

франция

2025

Новости

