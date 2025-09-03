Рейтинг@Mail.ru
Макрон никогда не защищал интересы французов, считает Пушков
15:55 03.09.2025
Макрон никогда не защищал интересы французов, считает Пушков
в мире
франция
эммануэль макрон
алексей пушков
филипп де вилье
совет федерации рф
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон никогда не защищал интересы французов, он защищает цели приведших его к власти глобалистов, уверен член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "По последнему опросу, за два года до президентских выборов во Франции уже 80% респондентов не доверяют Макрону, поддерживает его лишь 15%. Такой итог логичен: Макрон никогда не защищал и не защищает интересы французов, за исключением узкого слоя финансовой антинациональной элиты, а всегда защищал интересы глобалистов, приведших его к власти", - написал он в своём Telegram-канале. Пушков отметил, что Франция всегда была "вторична" для её нынешнего лидера. "Как отмечал хорошо знающий его французский политик Филипп де Вилье, "ему не нравится Франция"... И этим все сказано", - констатировал парламентарий.
франция
в мире, франция, эммануэль макрон, алексей пушков, филипп де вилье, совет федерации рф
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Филипп де Вилье, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон никогда не защищал интересы французов, он защищает цели приведших его к власти глобалистов, уверен член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"По последнему опросу, за два года до президентских выборов во Франции уже 80% респондентов не доверяют Макрону, поддерживает его лишь 15%. Такой итог логичен: Макрон никогда не защищал и не защищает интересы французов, за исключением узкого слоя финансовой антинациональной элиты, а всегда защищал интересы глобалистов, приведших его к власти", - написал он в своём Telegram-канале.
Пушков отметил, что Франция всегда была "вторична" для её нынешнего лидера.
"Как отмечал хорошо знающий его французский политик Филипп де Вилье, "ему не нравится Франция"... И этим все сказано", - констатировал парламентарий.
В миреФранцияЭммануэль МакронАлексей ПушковФилипп де ВильеСовет Федерации РФ
 
 
