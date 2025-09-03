Рейтинг@Mail.ru
Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039279549.html
Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.09.2025
Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель межправкомиссии по... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:10:00+03:00
2025-09-03T09:10:00+03:00
пекин
россия
китай
владимир путин
ким чен ын
си цзиньпин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039276656_0:47:2951:1707_1920x0_80_0_0_6bd8b44f64bed85bf73cc8fa01c5f6ca.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР Александр Козлов вошли в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент РИА Новости. Путин в среду проводит переговоры с Ким Чен Ыном в Пекине. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. В Пекине 3 сентября состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
https://ria.ru/20250903/poslanie-2039277999.html
пекин
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039276656_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_aced0483172359436763f85843a5c3fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, россия, китай, владимир путин, ким чен ын, си цзиньпин, шос, в мире, визит путина в китай — 2025
Пекин, Россия, Китай, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, ШОС, В мире, Визит Путина в Китай — 2025
Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Лавров, Ушаков, Козлов приняли участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР Александр Козлов вошли в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду проводит переговоры с Ким Чен Ыном в Пекине.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
В Пекине 3 сентября состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.
Президент России Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
СМИ раскрыли, какое послание Путин оставил Западу в Китае
Вчера, 09:05
 
ПекинРоссияКитайВладимир ПутинКим Чен ЫнСи ЦзиньпинШОСВ миреВизит Путина в Китай — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала