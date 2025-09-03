https://ria.ru/20250903/lavrov-2039279549.html

Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 03.09.2025

Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель межправкомиссии по... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР Александр Козлов вошли в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент РИА Новости. Путин в среду проводит переговоры с Ким Чен Ыном в Пекине. Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. В Пекине 3 сентября состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.

