Лавров вошел в состав делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына

Лавров, Ушаков, Козлов приняли участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР Александр Козлов вошли в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду проводит переговоры с Ким Чен Ыном в Пекине.
Президент РФ 31 августа - 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Затем в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, также Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
В Пекине 3 сентября состоялся масштабный парад, посвященный 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. На церемонии присутствовал президент РФ и лидеры других стран. Российский лидер принял участие в качестве главного гостя.