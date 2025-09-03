https://ria.ru/20250903/laos-2039329435.html
Премьер Лаоса прибыл во Владивосток
Премьер Лаоса прибыл во Владивосток - РИА Новости, 03.09.2025
Премьер Лаоса прибыл во Владивосток
Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер Лаоса прибыл во Владивосток
Премьер Лаоса Сипхандон прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ