Защита Кузнецова просит привлечь к делу о его экстрадиции в ФРГ Евроюст
Защита Кузнецова попросила Евроюст подключиться к суду об экстрадиции в Германию
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БОЛОНЬЯ, 3 сен – РИА Новости. Защита гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", просит привлечь к процессу о его экстрадиции в ФРГ агентство Евроюст в связи с прекращением расследования взрывов в Швеции и Дании, заявил РИА Новости адвокат Никола Канестрини.
«
"Мы подали обширное ходатайство с просьбой о дополнительных разъяснениях и привлечении Евроюста, поскольку считаем, что если бы любая другая страна и судебный орган в Европе вынесли решение по тем же фактам, это могло бы привести к вынесению оправдательного решения в данном разбирательстве, и просим Евроюст передать судебные решения, если они у них есть", - заявил Канестрини по итогам заседания апелляционного суда Болоньи. Ранее в среду инстанция назначила на 9 сентября новое заседание по делу об экстрадиции, запросив Германию об условиях содержания Кузнецова в случае выдачи.
На уточняющий вопрос о том, какие государства вынесли решения о прекращении расследования, Канестрини указал на закрытие аналогичных дел в Дании и Швеции в 2024 году. По его словам, прекращение расследования в одном из государств ЕС будет означать невозможность подвергать преследованию Кузнецова из-за единого правого пространства в Европе.
"Мы просим подключиться Евроюст, поскольку возникли проблемы с закрытием этих дел в других европейских государствах, и поэтому Евроюст должен поддержать ходатайство защиты о том, закрыто ли дело (в Швеции и Дании – ред) или, гипотетически, найдено решение", - сказал адвокат.
Дания закрыла собственное расследование в феврале 2024 года. В полиции тогда сообщали, что не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в связи с ЧП на "Северных потоках ", однако пришли к выводу, что в деле о ЧП имела место "умышленная диверсия". В том же феврале прокурор Швеции заявил, что прокуратура страны прекращает расследование дела о взрывах, так как оно не относится к юрисдикции страны.